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प्रॉपर्टी विवाद: मंदिर जाते बड़े भाई पर डंडे से हमला...फिर चाकू मारकर हत्या, 24 साल बाद अमेरिका से लौटा था आरोपी

मृतक श्याम बगानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर के बनीपार्क थाना इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में छोटे भाई ने बड़े पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी. बड़ा भाई मंदिर जाने के लिए घर से निकला और सड़क पर पहुंचते ही छोटे ने चाकू मार दिया. पुलिस ने शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया एवं आरोपी भाई मुरली को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 11 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा है.