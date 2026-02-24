125 गज जमीन के लिए छोटे ने की बड़े भाई की हत्या; अमरोहा में कैंटीन संचालक को गोली मारी

ETV Bharat / state

आगरा/अमरोहा: 125 गज की पुश्तैनी जमीन के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. वारदात के बाद छोटा भाई फरार हो गया. मृतक ट्रांस यमुना थाने का हिस्ट्रीशीटर था. घटना आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र नगला किशनलाल में सोमवार रात करीब 8:30 बजे की है. वहीं, अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में शराब ठेके पास स्थित कैंटीन पर गोलीबारी की गई. कुछ युवकों ने कैंटील संचालक की कनपटी पर गोली मार दी है. गंभीर घायल कैंटीन संचालक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. आगरा के छत्ता ACP शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि नगला किशनलाल निवासी भूरा (45) राजमिस्त्री था. वह 7 भाइयों में चौथे नंबर का था. उसकी छोटे भाई सत्तो से लड़ाई चल रही थी. दोनों के परिवार नगला में रहते हैं. मगर, मूलत: फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र के गांव नगला जाट के रहने वाले हैं. रास्ते में हुआ था विवाद: ACP शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि सोमवार रात मृतक भूरा अपने छोटे भाई सत्तो के साथ घर लौट रहा था. संभवत: दोनों नशे में थे. किसी बात पर घर से कुछ दूर पर दोनों भाईयों में झगड़ा हुआ और मारपीट होने लगी. छोटे भाई सत्तो ने सब्बल से भूरा के सिर पर प्रहार किया, जिससे भूरा वहीं जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद भी सत्तो नहीं रुका. उसने बड़े भाई भूरा पर ईंट से हमला बोला और उसके सिर पर कई प्रहार किए. दोनों भाइयों में विवाद और चीख-पुकार सुनकर भीड़ जमा हो गई. लोगों ने शोर मचाया. भीड़ जुटती देखकर हत्यारोपी सत्तो मौके से भाग गया. सूचना पर परिजन भी मौके पर आ गए. पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेज दिया. झगड़े की वजह 125 गज जमीन: ACP शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच 125 गज के पुश्तैनी प्लाट को लेकर विवाद था. हालांकि अभी मृतक भूरा के परिजन बात करने की स्थिति में नहीं है. कब्रिस्तान से काट लाया था सिर: पुलिस को पता चला है कि मृतक भूरा तंत्र-मंत्र में बहुत विश्वास करता था. पड़ोसियों को तंत्र-मंत्र के नाम पर डराता था. 8 साल पहले किसी बाबा के कहने पर फाउंड्री नगर कब्रिस्तान में दफनाई किशोरी का सिर काट लाया था. इस वजह से जेल गया था.