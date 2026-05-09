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मुज़फ़्फ़रनगर में बड़े भाई को ईंट से कुचलकर मार डालने के आरोप में छोटा भाई गिरफ़्तार।

सचिन ने अपने बड़े भाई को नशे की हालत ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

मुज़फ़्फ़रनगर हत्या कांड
मुज़फ़्फ़रनगर हत्या कांड (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 6:10 PM IST

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मुजफ्फरनगर: रिश्तो को शर्मसार करने वाला एक मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, चरथावल थाना क्षेत्र में मिले युवक दीपक के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए मृतक के छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

सीओ सदर डॉ रवि शंकर (VIDEO credit: ETV Bharat)


सीओ सदर डॉ रवि शंकर के अनुसार, 29 अप्रैल 2026 को चरथावल थाना क्षेत्र के बिरालसी रजवाहे में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था. युवक के हाथ पर “दीपक” नाम गुदा होने के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान कराने का प्रयास शुरू किया. काफी जांच-पड़ताल के बाद मृतक की पहचान दीपक पुत्र रामपाल निवासी ग्राम रूकनपुर थाना कोतवाली नगर के रूप में हुई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.


एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाया. जांच में सामने आया कि मृतक दीपक अपने छोटे भाई सचिन के साथ गांव पिन्ना और दधेडू से होते हुए बिरालसी आया था. इस दौरान, सचिन ने अपने बड़े भाई को नशे की हालत ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.


शनिवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी सचिन को घिस्सूखेड़ा झाल पुल से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका बड़ा भाई शराब के नशे में उसकी पत्नी को परेशान करता था और पैतृक संपत्ति बेचने का दबाव बनाता था, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर, आगे का कार्यवाई शुरू कर दी.

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