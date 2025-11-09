ETV Bharat / state

शराब पीने से रोकने पर बड़े भाई की हत्या; छोटे भाई ने हंसिये से किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद : जिले के थाना टूंडला क्षेत्र के चुल्हावली गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब पीने से रोकने पर बड़े भाई का छोटे भाई से विवाद हुआ था. इसी विवाद में छोटे ने बड़े भाई पर हंसिये से प्रहार कर दिया. पुलिस ने एफआईआर दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.



अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि, 7 नवंबर की शाम करीब 7 बजे धर्मप्रकाश अपने बड़े भाई धीरज के पास पहुंचा और शराब पीने को लेकर कहासुनी करने लगा. विवाद बढ़ने पर धर्मप्रकाश ने नशे में धुत होकर पास रखे लोहे के हंसिए से धीरज के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना से अफरा-तफरी मच गई. परिजन उसे एफएच मेडिकल हॉस्पिटल टूंडला ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया. इलाज के दौरान धीरज की मौत हो गई. घटना के संबंध में मृतक के परिजनों की तरफ से धीरज के खिलाफ थाना टूंडला में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया.