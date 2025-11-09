ETV Bharat / state

शराब पीने से रोकने पर बड़े भाई की हत्या; छोटे भाई ने हंसिये से किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एएसपी शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo credit: Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 10:13 PM IST

फिरोजाबाद : जिले के थाना टूंडला क्षेत्र के चुल्हावली गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है. आरोप है कि शराब पीने से रोकने पर बड़े भाई का छोटे भाई से विवाद हुआ था. इसी विवाद में छोटे ने बड़े भाई पर हंसिये से प्रहार कर दिया. पुलिस ने एफआईआर दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि, 7 नवंबर की शाम करीब 7 बजे धर्मप्रकाश अपने बड़े भाई धीरज के पास पहुंचा और शराब पीने को लेकर कहासुनी करने लगा. विवाद बढ़ने पर धर्मप्रकाश ने नशे में धुत होकर पास रखे लोहे के हंसिए से धीरज के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना से अफरा-तफरी मच गई. परिजन उसे एफएच मेडिकल हॉस्पिटल टूंडला ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया. इलाज के दौरान धीरज की मौत हो गई. घटना के संबंध में मृतक के परिजनों की तरफ से धीरज के खिलाफ थाना टूंडला में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. साथ ही मौके से साक्ष्य भी इकट्ठे किये. परिजनों से भी बात की. परिजनों ने पुलिस को बताया कि धर्म प्रकाश शराब पीने का आदी है, जिसका धीरज विरोध करता है. इसी विवाद के कारण धर्म प्रकाश ने धीरज की हत्या कर दी है.

एएसपी शहर ने बताया कि आरोपी धर्मप्रकाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई. रविवार सुबह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी धर्मप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी टूंडला के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

