जयपुर की युवतियों ने महिला आरक्षण के समर्थन में खोली जुबान, कहा- बराबरी का मौका मिलना चाहिए
युवतियों का कहना था कि मौजूदा समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, ऐसे में आरक्षण जरूरी कदम है.
Published : April 18, 2026 at 8:00 PM IST
जयपुर: महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से लाया गया 33 प्रतिशत आरक्षण का संशोधन विधेयक 'नारी शक्ति वंदन' लोकसभा में पारित नहीं हो सका. इधर, जयपुर में छात्राओं और युवतियों ने महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी राय खुलकर रखी. उनका कहना है कि मौजूदा समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, ऐसे में आरक्षण जरूरी कदम है.
दो दिन तक चली चर्चा के बाद भी बिल को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया, जिससे यह विधेयक अटक गया. सरकार की योजना इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की थी. विधेयक के गिरने के बाद सियासत गरमा गई है. संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि विपक्ष महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने में बाधा बन रहा है.
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महिलाओं को मिले बराबरी का मौका: छात्रा प्रिया शर्मा का कहना है कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. उनके अनुसार यदि सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें बराबरी के अवसर मिलेंगे और वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि समाज अभी भी पुरुष प्रधान है, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है.
घर-घर तक पहुंचेगा असर : छात्रा संचिता ने कहा कि यदि सदन में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है तो इसका असर समाज के हर स्तर पर दिखाई देगा. उन्होंने कहा कि इससे घरों में बैठी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और वे आगे बढ़ने का साहस जुटा सकेंगी. साथ ही समाज में 'लोग क्या कहेंगे' जैसी मानसिक बाधाएं भी धीरे-धीरे खत्म होंगी.
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पंचायत मॉडल से मिला सकारात्मक संदेश : महारानी कॉलेज में शिक्षक डॉ. प्रिया का मानना है कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम है. उन्होंने कहा कि जिस तरह पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से गांवों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, उसी तरह यह कानून पारित होने के बाद बड़े स्तर पर भी बदलाव आएगा और जेंडर गैप कम होगा.
सिर्फ कागजों तक न सिमटे अधिकार: जयपुरवासी डॉ. गुंजन दुबे ने इस मुद्दे पर व्यावहारिक पक्ष रखते हुए कहा कि अगर यह अधिनियम लागू होता है तो यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी प्रभावी होना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर महिला जनप्रतिनिधि सिर्फ नाम मात्र की होती हैं और वास्तविक निर्णय उनके परिजन लेते हैं, इस प्रवृत्ति को खत्म करना जरूरी है.
महिलाओं की आवाज और मजबूत होगी: इसी तरह जयपुर की डॉ. रिद्धि जोशी का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है और उनकी आवाज को सुना जा रहा है. ऐसे में अगर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होता है तो बड़ी संख्या में महिलाएं सदन में पहुंचेंगी और उनकी आवाज और अधिक प्रभावी होगी.