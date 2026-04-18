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जयपुर की युवतियों ने महिला आरक्षण के समर्थन में खोली जुबान, कहा- बराबरी का मौका मिलना चाहिए

डॉ रिद्धि, डॉ गुंजन और ​संचिता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से लाया गया 33 प्रतिशत आरक्षण का संशोधन विधेयक 'नारी शक्ति वंदन' लोकसभा में पारित नहीं हो सका. इधर, जयपुर में छात्राओं और युवतियों ने महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी राय खुलकर रखी. उनका कहना है कि मौजूदा समय में लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, ऐसे में आरक्षण जरूरी कदम है. दो दिन तक चली चर्चा के बाद भी बिल को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया, जिससे यह विधेयक अटक गया. सरकार की योजना इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की थी. विधेयक के गिरने के बाद सियासत गरमा गई है. संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि विपक्ष महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार देने में बाधा बन रहा है. जयपुर की युवतियों ने महिला आरक्षण के समर्थन में कही ये बात. (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: अपनी असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर महिला आरक्षण का मुद्दा छेड़ा : खाचरियावास महिलाओं को मिले बराबरी का मौका: छात्रा प्रिया शर्मा का कहना है कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. उनके अनुसार यदि सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें बराबरी के अवसर मिलेंगे और वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि समाज अभी भी पुरुष प्रधान है, ऐसे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है.