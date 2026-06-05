गाजियाबाद: होटल के कमरे में युवती का शव मिलने से हड़कंप, हिरासत में साथी युवक; जांच जारी
गाजियाबाद के एक होटल में एक युवती का शव मिलने पर विजयनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.
Published : June 5, 2026 at 3:24 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 4:18 PM IST
नई दिल्ली/ गाजियाबाद: विजयनगर थाना क्षेत्र के एक होटल में एक युवती के आत्महत्या करने की सूचना मिली. पुलिस के अनुसार,घटना 4 जून की है. सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.
गाजियाबाद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचित कर दिया. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिया और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की. पुलिस ने कमरे की स्थिति का जायजा लिया और मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं को भी कब्जे में ले लिया. इससे घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके. इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में युवक को जांच के दायरे में लिया गया है.
हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस संबंध में विस्तृत तथ्य सामने आ सकेंगे. इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त (कोतवाली) उपासना पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है .
सभी तथ्यों को कानूनी आधार पर खंगाला जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध परिस्थितियों में दर्ज कर आगे की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियों पर स्पष्टता आ सकेगी.
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