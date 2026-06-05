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गाजियाबाद: होटल के कमरे में युवती का शव मिलने से हड़कंप, हिरासत में साथी युवक; जांच जारी

नई दिल्ली/ गाजियाबाद: विजयनगर थाना क्षेत्र के एक होटल में एक युवती के आत्‍महत्‍या करने की सूचना मिली. पुलिस के अनुसार,घटना 4 जून की है. सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.

गाजियाबाद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

पुलिस ने युवती के परिजनों को सूचित कर दिया. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिया और होटल स्टाफ से भी पूछताछ की. पुलिस ने कमरे की स्थिति का जायजा लिया और मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं को भी कब्‍जे में ले लिया. इससे घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके. इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में युवक को जांच के दायरे में लिया गया है.