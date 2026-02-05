शादी से तीन दिन पहले प्रेमिका का गला रेता; प्रेमी ने भी किया सुसाइड; SSP बोले- गुड़गांव में दोनों साथ में करते थे काम
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.
Published : February 5, 2026 at 10:59 PM IST
मुजफ्फरनगर : जिले में जानसठ थाना क्षेत्र के गांव भलवा में गुरुवार को एक युवक ने युवती की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी युवक ने भी आत्महत्या कर ली. दोनों के घर आमने-सामने हैं. युवती की आठ फरवरी को शादी होनी थी. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
मुजफ्फरनगर में जानसठ थाना क्षेत्र के गांव भलवा निवासी विजयपाल की बेटी प्रगति (27) की शादी 8 फरवरी को होनी थी. घर में शादी की रस्में चल रही थीं. मेहमानों का आना-जाना शुरू हो गया था.
पड़ोस में रहने वाला रोहित (32) गुरुवार को युवती के घर पहुंचा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता रोहित ने धारदार हथियार से प्रगति पर हमला बोल दिया. युवक ने गला रेतकर हत्या कर दी. प्रगति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
घटना के बाद आरोपी युवक ने भी आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसपी देहात आदित्य बंसल, डीएसपी रूपाली राव और थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह समेत आला अधिकारी पहुंचे. मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है और गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है.
इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस की टीम मौके पर आई हुई है. उन्होंने बताया कि जैसा कि बताया जा रहा है कि एक प्रेमी-प्रेमिका हैं. दोनों गुड़गांव में साथ-साथ काम करते थे. आपस में प्रेम संबंध की बात बताई जा रही है.
उन्होंने बताया कि युवती की शादी तय हो गई थी. इसको लेकर आत्महत्या करने और एक दूसरे को मार लेने की बात सामने आई है. मृतका के भाई-बहन ने बताया है कि दरवाजा अंदर से बंद था. दोनों एक दूसरे को प्रेम संबंधों में असफल होने के नाते अपने आपको मार रहे थे.
उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम पूरी जांच कर रही है. पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि प्रेम संबंध में इस तरह का कदम उठाया गया है. दोनों का आमने-सामने घर है. दोनों एक ही वर्ग जाति के हैं. हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है.
