फरीदाबाद में बीच सड़क युवती को मारी गोली, लाइब्रेरी से पीछा कर रहा था युवक, बात ना मानने पर कर दी फायरिंग

हरियाणा के फरीदाबाद में कोचिंग से लौट रही 17 वर्षीय युवती को गोली मार दी गई जिसके बाद सनसनी फैल गई.

young woman was shot while returning home from coaching in Ballabhgarh Faridabad
फरीदाबाद में बीच सड़क युवती को मारी गोली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 3, 2025 at 10:34 PM IST

फरीदाबाद : बल्लभगढ़ सिटी थाना क्षेत्र की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम उस समय दहशत फैल गई जब एक युवक ने नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चला दी. गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके पर ही हथियार फेंककर फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने घायल युवती को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

युवती को गोली मारी : घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे की है. जानकारी के अनुसार, श्याम कॉलोनी निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा एक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर लौट रही थी. इसी दौरान एक युवक उसका पीछा करते हुए गली तक पहुंच गया. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले से युवती को जानता था और लाइब्रेरी के बाहर से ही उसका पीछा कर रहा था. जैसे ही युवती अपनी गली में पहुंची, आरोपी ने बिजली के खंभे के पास उसे रोकने की कोशिश की और जबरन उससे बात करने लगा. जब युवती ने बात करने से इनकार किया तो आरोपी ने गुस्से में देसी कट्टा निकाला और उस पर गोली चला दी.

बाइक से फरार हुआ युवक : गोली युवती के दाहिने कंधे पर लगी और वो घायल होकर वहीं गिर गई. वारदात के बाद युवक कट्टा वहीं फेंक कर बाइक से फरार हो गया. गोली लगने की आवाज सुनकर आसपास के लोग गली में बाहर निकल आए. उसी गली में एक बैग की दुकान चलाने वाली महिला ने युवती को खून से लथपथ देखा और अन्य लोगों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया.

चीखने की आवाज़ आई : प्रत्यक्षदर्शी महिला कृतिका जैन ने बताया कि जब गोली चलने की आवाज आई, तो उसके बाद किसी लड़की की जोर-जोर से चीखने की आवाज आई. जब गैलरी से बाहर देखा तो एक युवक बाइक पर तेजी से भागता दिखा और गली में एक लड़की खून से लथपथ चिल्ला रही थी. महिला ने बताया कि लड़की के कंधे और चेहरे से खून बह रहा था. उन्होंने तुरंत अन्य लोगों के साथ उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

लाइब्रेरी से पीछा कर रहा था युवक : कृतिका जैन ने बताया कि युवती की सहेलियां भी थी लेकिन वो उससे थोड़ा आगे चल रही थी. जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने बताया कि युवक उसका पीछा लाइब्रेरी से ही कर रहा था और गली में पहुंचकर उसने पहले उससे झगड़ा किया और फिर गोली चला दी. युवती की उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है और वो 12वीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ती है. वो रोजाना इसी रास्ते से पढ़ाई करने के लिए सौ फुट रोड स्थित लाइब्रेरी जाती थी.

देसी कट्टा बरामद किया : घटना की जानकारी मिलते ही बल्लभगढ़ सिटी थाना पुलिस, चावला कॉलोनी चौकी पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से देसी कट्टा बरामद कर लिया है और गली से सबूत जुटाए हैं. फिलहाल युवती का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस गोली चलाने वाले की तलाश में जुड़ गई है

युवक को गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि “बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी इलाके में एक नाबालिग युवती पर युवक द्वारा गोली चलाने की सूचना मिली थी. पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं, एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. मौके से देसी कट्टा बरामद कर लिया गया है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.”

