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फरीदाबाद में युवती पर खौलता गर्म पानी डाला, बंधक बनाकर रखा, बुजुर्ग से शादी करने से किया था मना

फरीदाबाद में युवती पर खौलता गर्म पानी डाला ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के गांव कुरेशीपुर में 23 वर्षीय युवती को कथित तौर पर खौलता हुआ पानी डालकर जलाने और कई दिनों तक कमरे में बंद रखने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि उसे तीन लाख रुपये में एक बुजुर्ग व्यक्ति से शादी कराने के लिए बेचने की कोशिश की जा रही थी. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उस पर खौलता पानी डाल दिया गया. सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया : पीड़िता को इलाज के लिए पहले फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. परिजनों के मुताबिक, युवती को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. कमरे में बंद रखने का आरोप : पीड़िता के मुताबिक, घटना 15 और 16 अगस्त की शाम चार बजे की है. उसका आरोप है कि धर्मेंद्र और ललिता नाम के दो लोगों ने उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया. इससे उसके सीने, प्राइवेट पार्ट और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर जलने की चोटें आईं. पीड़िता का ये भी आरोप है कि घटना के बाद उसे इलाज के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया गया. उसे कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया जाता था. उसका मोबाइल फोन भी रख लिया गया, जिससे वो किसी से संपर्क ना कर सके. तीन लाख रुपये में शादी कराने का आरोप : पीड़िता का आरोप है कि वो करीब दो महीने से धर्मेंद्र और ललिता के साथ रह रही थी. उसे बताया गया था कि वे उसे बेटी की तरह रखेंगे और अपने घर से शादी करके विदा करेंगे. हालांकि, बाद में उसे कथित तौर पर पता चला कि उसकी शादी एक बुजुर्ग व्यक्ति से कराने के लिए तीन लाख रुपये में सौदा किया गया है.पीड़िता ने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि इसी विवाद के बाद उसके साथ मारपीट की गई और खौलता पानी डालकर उसे जला दिया गया.