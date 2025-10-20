फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर युवती से रेप, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा, शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 11:19 AM IST
फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. युवती ने जब शादी की बात कही तो युवक ने इनकार कर दिया. युवती ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.
पुलिस के अनुसार, रसूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने आर्यन गुप्ता निवासी एकता नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. युवती का आरोप है कि आर्यन ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारिरिक संबंध बनाए. युवती ने जब शादी के लिए युवक पर दवाब डाला तो पहले तो टालमटोल करता रहा. बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया.
इंस्पेक्टर रसूलपुर थाना प्रदीप कुमार ने बताया कि युवती की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर महिला अपराध में वांछित अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आरोपी की तलाश शुरू की गई. आरोपी आर्यन को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को सुसंगत धाराओं में कोर्ट में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है.
