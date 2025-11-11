ETV Bharat / state

बालाघाट में दिनदहाड़े युवती का गला रेत कर हत्या, तमाशबीन भीड़ बनाती रही वीडियो

बालाघाट में बीच सड़क पर युवती का गला काट कर हत्या, प्रथम दृष्टया प्रेम-प्रसंग का बताया जा रहा है मामला.

दिनदहाड़े युवती की गला रेत कर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 11:04 PM IST

3 Min Read
बालाघाट: बालाघाट में युवती की दिनदहाड़े चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के वक्त मौके पर मौजूद लोग घटना का वीडियो बनाते रहे. हालांकि बाद में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक युवती तहसील मुख्यालय बैहर में एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी. जब वह अपने काम पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और चाकू से युवती की गर्दन को रेत दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद वह खुद भी बेसुध हो गया. फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है.

आरोपी को फांसी की सजा की मांग (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद लोग बनाते रहे वीडियो

इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी का नाम रौशन है, जो ग्राम मोतीनाला रहने वाला है. घटना के वक्त मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की. उनकी आंखों के सामने आरोपी ने युवती का गला रेत दिया. सभी बस देखते रहे और वीडियो बनाते रहे.

युवती का गला काट कर हत्या (ETV Bharat)

घटना से आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल युवती को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. जिसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं, आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस घटना की खबर आस-पास के गांव में आग की तरह फैल गई. जिससे इलाके में दहशत फैल गया.

वहीं, घटना से आक्रोशित लोगों ने बैहर मलाजखंड रोड पर चक्का जाम कर दिया. बैहर से बालाघाट, लामटा, सालेटेकरी आदि सभी मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया गया. इससे चारों तरफ वाहनों की लम्बी कतारें लग गई.

आरोपी को फांसी की सजा की मांग

आरोपी को तत्काल फांसी सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम थाने के सामने एकत्रित हो गया. लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया. आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई. इसके सथी ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा. मृतका की मां ने कहा कि आरोपी को तत्काल फांसी दी जाए, उसे सजा सुनाने में साल भर और 6 महीने न लगाया जाए. ताकि भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसी घटना न घटे."

प्रेम-प्रसंग में हत्या की आशंका

इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्शकांत शुक्ला ने बताया "करीब सुबह 10 से 11 बजे के बीच आमगांव के चौराहे पर युवती के गंभीर अवस्था में घायल होने की सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस मौके पर पंहुची और वहां मौजूद एक युवक को हिरासत में लिया गया. प्रत्यक्षदर्शियो के अनुसार उसी ने युवती की हत्या की.प्रथम दृष्ट्या मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा होना प्रतीत होता है. लेकिन जांच के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा."

