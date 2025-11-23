ETV Bharat / state

घर में गला रेतकर युवती की हत्या; खुद को बचाने के लिये हमलावर से भिड़ी, 10 मिनट तक तड़पने के बाद दरवाजे पर दम तोड़ा

मोहनलालगंज इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat archive)
November 23, 2025

लखनऊ : राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित धर्मावत खेड़ा गांव में घर में घुसकर एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई. धारदार हथियार से उसका गला रेता गया. हमलावर से संघर्ष करने के बाद युवती करीब 10 मिनट तक तड़पती रही और आखिरकार घर के बाहर दरवाजे पर ही उसने दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.




पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित धर्मावत खेड़ा गांव निवासी प्रियांशी की रविवार को धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. हमलावर घर में घुसा और युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. प्रियांशी ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन हमलावर उसका गला रेतकर मौके से फरार हो गया. गला रेतने के बाद गंभीर रूप से घायल युवती तड़पती रही. वह किसी तरह लड़खड़ाती हुई घर के बाहर दरवाजे तक पहुंची, जहां उसने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.


मोहनलालगंज इंस्पेक्टर दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

