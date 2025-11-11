ETV Bharat / state

शिमला में चलती बस में सरेआम युवती से गंदी हरकत, पुलिस में मामला दर्ज

शिमला: हिमाचल जैसे शांत राज्य में महिला सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक यातायात के साधनों और अन्य जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने शुरु हुए हैं. पहले हमीरपुर में एक महिला की हत्या और शिमला में चलती बस में युवती से छेडड़छाड़ होने के कारण महिला सुरक्षा को लेकर कई गंभीर प्रश्न उठते हैं. भीड़भाड़ वाली बसों में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी और अभद्रता लगातार चिंता बढ़ा रही है.

सार्वजनिक परिवहन आज भी महिलाओं के लिए जोखिम भरा बना हुआ है. शिमला में एक बार फिर चलती बस में एक युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है. युवती एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत है और ड्यूटी के बाद निजी बस से घर लौट रही थी. युवती की शिकायत पर पुलिस ने थाना छोटा शिमला में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

ओल्ड बस स्टैंड से संजौली जाते समय हुई घटना

युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 नवम्बर की शाम वो एक स्थानीय निजी बस में ओल्ड बस स्टैंड से संजौली लौट रही थी. शिकायत के मुताबिक, बस में यात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया. थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने अपना बायां हाथ मेरी बाईं जांघ पर रख दिया. अचानक हुई इस हरकत से असहज होने के कारण उस व्यक्ति का हाथ हटा दिया.