हरियाणा के सोनीपत में युवती के साथ कार में गैंग रेप, घर जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी
हरियाणा के सोनीपत में युवती के साथ कार में गैंग रेप का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : January 17, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 10:29 PM IST
सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. सोनीपत की बहालगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल होगी.
युवती के साथ गैंग रेप : मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के बहालगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती अपने घर जाने के लिए बहालगढ़ चौक पर वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी कार सवार तीन युवकों ने उसे घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बैठाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में बहालगढ़ थाना पुलिस ने शिकायत मिलने पर तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तीनों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
आरोपियों की तलाश जारी : इस मामले में एसीपी निधि नैन ने बताया कि बहालगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है. शिकायत के मुताबिक युवती बहालगढ़ चौक पर घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी तीन युवकों ने उसे कार में बैठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
