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शादी का झांसा और नर्सिंग एग्जाम पास कराने का भरोसा, ठग ने युवती से ऐंठे ₹32 लाख, मुकदमा दर्ज

पीड़िता का आरोप है कि चारू चंद्र ने खुद को हल्द्वानी का रहने वाला बताते हुए कहा कि,

तहरीर के मुताबिक, विकासनगर क्षेत्र की रहने वाली युवती देहरादून के एक अस्पताल में साल 2024 से नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है. युवती ने शादी की वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाई थी. 25 जून 2026 को उसकी आईडी पर चारू चंद्र जोशी नाम के व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई. दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई.

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत शादी की वेबसाइट में बायोडाटा बनाकर शादी का झांसा देने और नर्सिंग परीक्षा में चयन कराने के नाम पर एक युवती से लाखों रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने एसपी सिटी को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना नेहरू में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

वह देहरादून में डीजी हेल्थ में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और आईटी पार्क में रहता है. आरोपी ने परिवार और नौकरी से जुड़ी कई जानकारियां भी पीड़िता को बताई, जिसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए लगातार बातचीत होने लगी. जब शादी की बात आगे बढ़ी तो चारू चंद्र ने पहले नर्सिंग परीक्षा देने की बात कही. इस पर चारू ने कहा कि परीक्षा की तारीख जल्द आने वाली है और वह अपनी पहचान के जरिए चयन में मदद कर सकता है.

2 जुलाई को नर्सिंग परीक्षा की तारीख तय होने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर दावा किया कि डीजी हेल्थ के अधिकारियों से उसकी अच्छी पहचान है. चारू चंद्र ने पीड़िता को बताया कि, डीजी हेल्थ कार्यालय में उसके चयन के लिए 32 लाख रुपए की मांग की गई है. इसमें कुछ रकम सरकारी फंड में जमा होने और कुछ अधिकारियों को दिए जाने की बात कही गई. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से अलग-अलग खातों और क्यूआर कोड के जरिए रकम भेजने को कहा.'

पीड़िता के तहरीर के मुताबिक, 3 जुलाई से 1 अगस्त 2026 के बीच पीड़िता ने देवांश सुशील तिवारी, मोहन चंद्र मिश्रा, स्कील स्क्रील इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड क्लेक्शन एको (SKILLSKRILL INFO SOLUTIONS PVT LTD COLLECTION ACCO), धीरज कुमार बेलवाल, पूजा चौहान, तरुण कुमार, गणेश जनरल स्टोर और विनोद नाथ समेत अलग-अलग नामों से भेजे गए स्कैनर पर कई बार रकम ट्रांसफर की. पीड़िता का कहना है कि, इसके अलावा उसने अपनी शादी के लिए जमा किया गया स्त्रीधन और सोना गिरवी रखकर करीब 15 लाख रुपए नकद भी चारू चंद्र जोशी को दिए.

उसके मुताबिक, यह रकम अलग-अलग तारीखों में दी गई और नकद भुगतान का पूरा विवरण उसके पास मौजूद है. युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर और नर्सिंग की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे रकम ऐंठे. उसकी जमा पूंजी धोखे से हड़प ली गई है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर चारू चंद्र जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

मनोज नौटियाल, प्रभारी, थाना नेहरू कॉलोनी-

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