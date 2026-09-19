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वीडियो नहीं होता तो TTE साहब जेल में होते; टिकट मांगने पर युवती ने फाड़े कपड़े, AI से पूछा- ट्रेन में कौन सी पुलिस होती है

TTE ने युवती के खिलाफ शिकायत भी की है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली : दानापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय (PDDU) जंक्शन की ओर आ रही ट्रेन में एक युवती ने जमकर हंगामा किया. ट्रेन नंबर 12792, सिकंदराबाद सुपर-फास्ट एक्सप्रेस में एक युवती बिना टिकट यात्रा करती पकड़ी गई. ड्यूटी पर मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) ने महिला से टिकट दिखाने को कहा, तो हंगामा खड़ा कर दिया. युवती ने टीटीई को फंसाने के लिए अपने कपड़े फाड़ लिए. इसी दौरान एक यात्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. ट्रेन के पीडीडीयू जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ ने युवती से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ट्रेन की सीट पर बैठी हुई है और फोन पर बात करते हुए रेलवे स्टाफ से लगातार तीखी बहस कर रही है. महिला दानापुर से ट्रेन में सवार हुई थी और प्रयागराज जा रही थी. एसी द्वितीय श्रेणी कोच में टिकट जांच के दौरान TTE ने टिकट मांगा. टिकट नहीं होने पर युवती भड़क गई. पहले तो उसने फोन पर किसी से बात की, फोन पर ही कहा, एक टीटीई आया है. बहुत तंग कर रहा है. मेरा कपड़ा उतार रहा है. ये मेरा कपड़ा छू रहा है. इसके बाद 112 पर कॉल करने की बात कहती है. फिर मेटा AI से पूछती है कि ट्रेन में कौन सी पुलिस आती है. टीटीई कहता है आरपीएफ. फिर कहती है हम मरने-जीने से नहीं डरते हैं. इसके बाद खुद अपने कपड़े फाड़ देती है. कहती है TTE को फंसाएंगे.