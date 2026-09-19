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वीडियो नहीं होता तो TTE साहब जेल में होते; टिकट मांगने पर युवती ने फाड़े कपड़े, AI से पूछा- ट्रेन में कौन सी पुलिस होती है

ट्रेन के पीडीडीयू जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ ने युवती से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला और छोड़ दिया.

TTE ने युवती के खिलाफ शिकायत भी की है.
TTE ने युवती के खिलाफ शिकायत भी की है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 9:14 PM IST

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चंदौली : दानापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय (PDDU) जंक्शन की ओर आ रही ट्रेन में एक युवती ने जमकर हंगामा किया. ट्रेन नंबर 12792, सिकंदराबाद सुपर-फास्ट एक्सप्रेस में एक युवती बिना टिकट यात्रा करती पकड़ी गई. ड्यूटी पर मौजूद टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) ने महिला से टिकट दिखाने को कहा, तो हंगामा खड़ा कर दिया.

युवती ने टीटीई को फंसाने के लिए अपने कपड़े फाड़ लिए. इसी दौरान एक यात्री ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. ट्रेन के पीडीडीयू जंक्शन पहुंचने पर आरपीएफ ने युवती से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती ट्रेन की सीट पर बैठी हुई है और फोन पर बात करते हुए रेलवे स्टाफ से लगातार तीखी बहस कर रही है. महिला दानापुर से ट्रेन में सवार हुई थी और प्रयागराज जा रही थी. एसी द्वितीय श्रेणी कोच में टिकट जांच के दौरान TTE ने टिकट मांगा. टिकट नहीं होने पर युवती भड़क गई.

पहले तो उसने फोन पर किसी से बात की, फोन पर ही कहा, एक टीटीई आया है. बहुत तंग कर रहा है. मेरा कपड़ा उतार रहा है. ये मेरा कपड़ा छू रहा है. इसके बाद 112 पर कॉल करने की बात कहती है. फिर मेटा AI से पूछती है कि ट्रेन में कौन सी पुलिस आती है. टीटीई कहता है आरपीएफ. फिर कहती है हम मरने-जीने से नहीं डरते हैं. इसके बाद खुद अपने कपड़े फाड़ देती है. कहती है TTE को फंसाएंगे.

इससे पहले युवती ने अपने भाई का नाम लेते हुए कथित तौर पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया. वायरल वीडियो में अन्य रेलवे स्टाफ से भी बुरी तरह उलझती हुई नजर आ रही है. मामले की सूचना कमर्शियल विभाग की ओर से रेलवे कंट्रोल को दी गई. इसके बाद पीडीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ को भी मामले की जानकारी दी गई. ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद आरपीएफ ने मामले को संभाला.

जीआरपी थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि महिला के पास यात्रा का वैध टिकट नहीं था. टिकट चेकिंग स्टाफ की ओर से नियमानुसार EFT बनाकर युवती को आगे जाने दिया गया. आरपीएफ ने यह भी बताया कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है, जिससे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है.

वहीं, रेलवे स्टाफ की ओर से वीडियो रिकॉर्डिंग को घटनाक्रम का अहम साक्ष्य बताया गया है. मामले में RPF, GRP और संबंधित मजिस्ट्रेट स्तर से जांच की मांग भी की गई है. साथ ही बिना टिकट यात्रा और यदि जांच में गलत शिकायत की पुष्टि होती है, तो उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग उठाई गई है.

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