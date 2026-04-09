लोहंडीगुड़ा इंद्रावती पुल से कूदकर युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास

लोहंडीगुड़ा इंद्रावती पुल से कूदकर युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास
युवती कोंडागांव जिले की रहने वाली है. युवती ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 10:39 AM IST
जगदलपुर: बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवती ने इंद्रावती नदी पर बने पुल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की.
कोंडागांव की युवती ने इंद्रावती नदी में लगाई छलांग
युवती की पहचान बिंदु बघेल निवासी फरसागुड़ा, जिला कोंडागांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात कारणवश युवती ने इंद्रावती नदी के पुल से छलांग लगा दी. जिस समय युवती ने नदी से छलांग लगाई, उस दौरान ब्रिज से और भी लोग आना जाना कर रहे थे. इस मंजर को देखते ही आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय युवाओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही लोहंडीगुड़ा थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू शुरू किया गया. युवती को नदी से निकाला गया.
प्राथमिक इलाज के बाद युवती की हालत स्थिर
नदी से युवती को निकालने के बाद एक जवान ने विशेष बहादुरी का परिचय देते हुए उसे अपने कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया. जिससे समय पर इलाज संभव हो सका. गंभीर अवस्था में युवती को लोहंडीगुड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. उपचार के बाद युवती की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. जिससे सभी ने राहत की सांस ली.
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवती के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचित किया और आवश्यक कार्रवाई के बाद युवती को परिजनों को सौंप दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय युवाओं और पुलिस की बहादुरी व मानवता की भावना ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया.
जरुरी सूचना: आत्महत्या कोई समाधान नहीं है. यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)