फिरोजाबाद में युवती से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर; पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार
एसएसपी ने बताया कि जबाबी फायरिंग में दो आरोपियों के पैर में गोली लगने से वह घायल हुए है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 1:38 PM IST
फिरोजाबाद: जिले में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोपियों ने गला दबाकर पीड़िता की हत्या का भी प्रयास किया. पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरा आरोपी मौके से भाग निकला, उसकी तलाश में भी पुलिस की टीमें लगी हैं.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि युवती को बदहवास हालत में खेतों में पाया गया था. युवती के परिजनों बयान के बाद इस मामले में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था. युवती की हालत गंभीर है और उसे आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
आरोपी और पीड़िता 6 महीने से एक-दूसरे को जानते थे. आरोपी ने पीड़िता को फोन कॉल के जरिए खेत पर बुलाया था. आरोपियों ने पीड़िता का गला दबाकर जान से भी मारने की कोशिश की थी.
एसएसपी आदित्य लांग्हे के मुताबिक, यह मामला जनपद के खैरगढ़ इलाके का है. थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती खेत में घायल और बदहवास हालत में मिली थी.
पीड़िता के पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज करायी गई थी. युवती को जब होश आया तो पुलिस ने पीड़िता के परिजनों बयान दर्ज किए. हालांकि इस मामले में एक ही व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई थी. जांच में तीन लोगों के नाम सामने आए.
पुलिस की पांच खुलासे में लगीं थी. थाना खैरगढ़, मक्खनपुर और सर्विलांस टीमें आरोपियों की तलाश में चेकिंग कर रहीं थीं. इसी दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध लोगों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.
एसएसपी ने बताया कि जबाबी फायरिंग में दो आरोपियों के पैर में गोली लगने से वह घायल हुए है. आरोपियों की पहचान ऋषि और जगत के तौर पर हुई है. दोनों थाना खैरगढ़ के एक गांव के निवासी हैं और सगे भाई हैं.
एसएसपी का कहना है कि आरोपियों के कब्जे से पीड़िता का की-पैड मोबाइल, असलहा और कारतूस बरामद हुए है. आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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