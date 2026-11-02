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फिरोजाबाद में युवती से गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर; पुलिस मुठभेड़ में दो आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद में गैंगरेप के दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: जिले में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. आरोपियों ने गला दबाकर पीड़िता की हत्या का भी प्रयास किया. पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरा आरोपी मौके से भाग निकला, उसकी तलाश में भी पुलिस की टीमें लगी हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि रविवार को सूचना मिली थी कि युवती को बदहवास हालत में खेतों में पाया गया था. युवती के परिजनों बयान के बाद इस मामले में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था. युवती की हालत गंभीर है और उसे आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.