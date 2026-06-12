फर्रुखाबाद में युवती को गोली मार फरार हुआ आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस
घायल युवती को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, परिजनों ने दी तहरीर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 10:17 AM IST
फर्रुखाबाद: जिले में एक युवती को गोली मारकर कर घायल करने का मामला सामने आया है. घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.
घायल युवती ने पुलिस को बताया कि वह युवक को करीब डेढ़ वर्ष से जानती है. उसका आरोपी युवक से फोन पर संपर्क हुआ था. इसकी जानकारी दोनों लोगों के परिजनों को थी. घायल युवती ने बताया की करीब एक माह से उसके पापा लापता है. तब से वह छोटे भाई के साथ एक शॉप पर काम कर रही है. इससे युवक नाराज हो गया और कहा कि तुम लोगों को छोडूंगा नहीं चाहे जो भी हो जाए.
युवती ने बताया कि 1 जनवरी को हम कमरा बदलकर मऊदरवाजा थाने के पास रहने लगे थे. तब से युवक घर पर भी आने जाने लगा था. युवती ने बताया कि वह मां के साथ छत के ऊपर बैठी थी. इस बीच युवक जीने के किनारे से आया और मेरे गोली मारकर भाग गया. घायल युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक के घर सट्टे का कारोबार भी होता है.
इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि थाना मऊदरवाजा में सूचना मिली कि एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया गया है. सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया. परिजनों से पूछताछ में तो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है. फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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