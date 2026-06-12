ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में युवती को गोली मार फरार हुआ आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस

घायल युवती को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, परिजनों ने दी तहरीर.

young woman shot farrukhabad police searching absconding accused
फर्रुखाबाद में युवती को गोली मारी. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद: जिले में एक युवती को गोली मारकर कर घायल करने का मामला सामने आया है. घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है. फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

घायल युवती ने पुलिस को बताया कि वह युवक को करीब डेढ़ वर्ष से जानती है. उसका आरोपी युवक से फोन पर संपर्क हुआ था. इसकी जानकारी दोनों लोगों के परिजनों को थी. घायल युवती ने बताया की करीब एक माह से उसके पापा लापता है. तब से वह छोटे भाई के साथ एक शॉप पर काम कर रही है. इससे युवक नाराज हो गया और कहा कि तुम लोगों को छोडूंगा नहीं चाहे जो भी हो जाए.

युवती ने बताया कि 1 जनवरी को हम कमरा बदलकर मऊदरवाजा थाने के पास रहने लगे थे. तब से युवक घर पर भी आने जाने लगा था. युवती ने बताया कि वह मां के साथ छत के ऊपर बैठी थी. इस बीच युवक जीने के किनारे से आया और मेरे गोली मारकर भाग गया. घायल युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक के घर सट्टे का कारोबार भी होता है.

इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार ने बताया कि थाना मऊदरवाजा में सूचना मिली कि एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया गया है. सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया. परिजनों से पूछताछ में तो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है. फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः कानपुर-दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव; RSS प्रमुख जिस कोच में थे, उसका शीशा टूटा

TAGGED:

FARRUKHABAD LATEST NEWS
फर्रुखाबाद न्यूज
FARRUKHABAD HINDI NEWS
FARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.