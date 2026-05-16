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प्रेम प्रसंग में युवती की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी सिमडेगा पुलिस

सिमडेगा में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Young Woman Shot Dead in Simdega
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 2:19 PM IST

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सिमडेगा: जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के नवाटोली गांव में शनिवार अहले सुबह एक युवती को गोली मार दी गई. गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन आनन-फानन में युवती को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने युवती की हालत को देखते हुए रांची के रिम्स रेफर कर दिया. परिजन युवती को रांची लेकर जा रहे थे, लेकिन युवती ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

मृत युवती की पहचान नवाटोली गांव निवासी मो. हुसैन की 22 वर्षीय पुत्री जेबा परवीन के रूप में की गई है. मिली जानकारी के अनुसार गोली युवती के सिर में लगी थी. युवती की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया. युवती की मां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और राशन दुकान चलाती है.

घटना की सूचना मिलते ही कोलेबिरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस ने कहा है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

इस संबंध में कोलेबिरा थाना प्रभारी हर्ष कुमार ने बताया कि युवती और एक युवक के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है. बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर पहले भी बातचीत और बहस हुई थी. युवती पक्ष ने युवक को समझाया था कि जेबा की शादी तय हो चुकी है, इसलिए वह उससे दूरी बनाए रखे. इसके कुछ समय बाद ही गोलीबारी की यह घटना सामने आई. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

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सिमडेगा में युवती की हत्या
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