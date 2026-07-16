दिल्ली के बुराड़ी में युवती की गोली मारकर हत्या, फिर युवक ने खुद को मारी गोली, जानें पूरा मामला
दिल्ली के बुराड़ी में एक घर के अंदर युवक और युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया.
Published : July 16, 2026 at 11:00 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के कमल विहार इलाके में गुरुवार को एक फ्लैट में युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक ने पहले युवती को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर जान दे दी. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है. घटना की सूचना पुलिस को युवती की बहन द्वारा दी गई, जिसने बंद फ्लैट का दरवाजा खुलवाने के बाद दोनों का शव पड़ा था.
उत्तरी दिल्ली जिला के डीसीपी राजा बंठिया ने बताया कि गुरुवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि बुराड़ी के कमल विहार इलाके के एक घर में गोली चलने की घटना हुई है. वहां एक युवक तथा एक युवती के शव पड़े हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने क्राइम सीन से सभी अहम साक्ष्य एकत्र किए व मामले की जांच शुरू की.
रिलेशन में थे युवक व युवती
डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान युवक द्वारा घटना से पहले अपने परिवार को भेजे गए संदेश भी मिले हैं. इन संदेशों और अब तक मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया है कि युवक व युवती पिछले छह से आठ महीने से रिलेशन में थे, लेकिन उनका संबंध उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा था जैसा युवक चाहता था. ऐसे में वह मानसिक रूप से परेशान था. प्रारंभिक जांच के अनुसार युवक पहले युवती के पास पहुंचा, उसे गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर जान दे दी.
पुलिस के मुताबिक युवक ने अपने परिवार को भेजे संदेश में उन कारणों का उल्लेख किया था जिनसे वह परेशान था. इसके साथ ही उसने यह भी लिखा था कि वह क्या कदम उठाने जा रहा है. पुलिस इन संदेशों की तकनीकी और कानूनी जांच कर रही है. घटना का खुलासा तब हुआ जब दोपहर में युवती की बहन काम से लौटकर फ्लैट पर पहुंची. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसने पास के एक दुकानदार की मदद से जबरन गेट खुलवाया. अंदर प्रवेश करने पर दोनों के शव पड़े मिले. इसके बाद दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
हत्या का मामला दर्ज
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया जा रहा है. फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा. हथियार लाइसेंसी था या अवैध, इस संबंध में डीसीपी राजा बंठिया ने कहा है कि फिलहाल जांच का मुख्य विषय हत्या है या कुछ और. हथियार की वैधता की जांच बाद में की जाएगी.
वहीं, मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिस अधिकारी ने शुरुआती तौर पर इसे आपसी सहमति से आत्महत्या जैसा मामला बताया था, लेकिन बाद में डीसीपी राजा बंठिया ने स्पष्ट किया कि अब तक की जांच में युवक द्वारा पहले युवती को गोली मारने और फिर खुद को गोली मारने की बात सामने आई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट व डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही घटना के सभी पहलुओं की अंतिम पुष्टि की जा सकेगी.
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