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फिरोजाबाद में युवती को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

फिरोजाबाद: जनपद में लव, सेक्स और धोखे की कहानी सामने आयी है. यहां के शिकोहाबाद इलाके में रहने वाले एक युवक ने एक युवती को प्रेमजाल में फंसाया और उसे शादी के झांसा देकर उसके साथ दुराचार भी किया. युवती जब गर्भवती हो गई तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे बुधवार को जेल भेज दिया गया है.



पुलिस के सोशल मीडिया सेल द्वारा साझा की गयी जानकारी के अनुसार यह मामला शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र का है. इसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला वंशी नहर आवगंगा के पास रहने वाले एक युवक रामौतार उर्फ दीपक के खिलाफ 8 अगस्त को एक युवती ने एक केस दर्ज कराया था. युवती के अनुसार रामौतार ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.





वर्तमान में युवती चार माह की गर्भवती भी है.युवती द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी उसे छोड़कर कहीं फरार हो गया.युवती ने जब इस संबंध में रामौतार के परिजनों से बात की तो परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर डाली. इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश की गयी और उसे बुधवार को उसी के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया है.इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.



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