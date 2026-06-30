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युवती ने प्रेमी पर दर्ज कराया मुकदमा, शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप

रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की तहरीर पर रुद्रपुर कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात भदईपुरा निवासी सूरज से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो समय के साथ प्रेम संबंध में बदल गई. युवती का आरोप है कि इस दौरान आरोपी लगातार उससे शादी करने का वादा करता रहा और इसी भरोसे में उसने उसके साथ संबंध बनाए.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी कई बार उसे अपने अनुसार अलग-अलग स्थानों पर बुलाता था और हर बार यह विश्वास दिलाता था कि वह जल्द ही उससे विवाह करेगा. युवती के अनुसार जब भी वह शादी की बात करती तो आरोपी उसे आश्वासन देकर टाल देता था. बाद में जब उसने विवाह के लिए दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया.

शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी से इनकार करने के साथ-साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपी के व्यवहार से परेशान होकर और खुद को असुरक्षित महसूस करने के बाद युवती ने हिम्मत जुटाई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद उसने कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर सौंपी और न्याय की मांग की.