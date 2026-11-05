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'एक लाख लो और मुंह बंद रखो', बिहार में दुष्कर्म के बाद पंचायत ने लगाई 'इज्जत' की कीमत

अररिया में दुष्कर्म पीड़िता पर पंचायत का प्रेशर ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया में युवती से दुष्कर्म हुआ है. जब पीड़िता ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो पंचायत ने उसे मुंह बंद रखने का फरमान जारी कर दिया. चुप रहने और इज्जत से समझौता करने की कीमत एक लाख रुपये तय की गई. हालांकि वह झुकी नहीं और पुलिस के पास पहुंच गई. मामला रानीगंज थाना क्षेत्र का है.

युवती के साथ घर में दुष्कर्म

घटना एक नवंबर की दोपहर की बताई जा रही है. पीड़िता की बहन ने बताया कि घटना के दिन युवती घर में बनी किराना दुकान पर मौजूद थी. उसके पिता बाहर रहते हैं, जबकि मां मजदूरी करने गांव में गई हुई थी. इसी दौरान खरहट पंचायत के नंदकार गितवास निवासी दिनेश विश्वास दुकान पर पहुंचा. युवती उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी. इसी बीच युवक घर के अंदर घुस गया और युवती के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की.