'एक लाख लो और मुंह बंद रखो', बिहार में दुष्कर्म के बाद पंचायत ने लगाई 'इज्जत' की कीमत
Araria Rape Case: अररिया में दुष्कर्म के बाद पंचायत ने पीड़िता को एक लाख रुपये लेकर चुप रहने का फरमान जारी किया. रिपोर्ट- राजेश बहारदार
Published : November 5, 2026 at 2:13 PM IST
अररिया: बिहार के अररिया में युवती से दुष्कर्म हुआ है. जब पीड़िता ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो पंचायत ने उसे मुंह बंद रखने का फरमान जारी कर दिया. चुप रहने और इज्जत से समझौता करने की कीमत एक लाख रुपये तय की गई. हालांकि वह झुकी नहीं और पुलिस के पास पहुंच गई. मामला रानीगंज थाना क्षेत्र का है.
युवती के साथ घर में दुष्कर्म
घटना एक नवंबर की दोपहर की बताई जा रही है. पीड़िता की बहन ने बताया कि घटना के दिन युवती घर में बनी किराना दुकान पर मौजूद थी. उसके पिता बाहर रहते हैं, जबकि मां मजदूरी करने गांव में गई हुई थी. इसी दौरान खरहट पंचायत के नंदकार गितवास निवासी दिनेश विश्वास दुकान पर पहुंचा. युवती उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी. इसी बीच युवक घर के अंदर घुस गया और युवती के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की.
'एक लाख लो और मुंह बंद रखो'
घटना के बाद युवती ने घरवालों को इसकी जानकारी दी. पीड़िता और उसके परिवार के लोग जब थाना जाने की कोशिश की तो गांव के कुछ लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें रोक लिया. पंचायत के जरिए समझौता करने का दबाव बनाया. समझौते के लिए एक से पांच लाख रुपये तक देने का प्रस्ताव दिया. पंचायत ने फरमान जारी करते हुए कहा, एक लाख रुपये लो और आगे मुंह बंद रखना.'
"घटना के बाद लगातार दो दिनों तक गांव में पंचायत होती रही. इसमें कुछ वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने मामले को आपसी समझौते से समाप्त कराने का प्रयास किया. पंचायत के दौरान एक से पांच लाख रुपये तक देने का प्रस्ताव रखा गया. खरहट पंचायत के एक जनप्रतिनिधि ने एक लाख रुपये लेकर मामला खत्म करने को कहा."- पीड़िता की बहन
पीड़िता के शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार
हालांकि पंचायत के दबाव के बावजूद पीड़िता और उसके परिवार के लोगों ने समझौता करने से इंकार कर दिया. आखिरकार पीड़िता अपने परिवार के साथ रानीगंज थाने पहुंच गई. जहां लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या बोले थानाध्यक्ष?
रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी दिनेश विश्वास (30 वर्ष) को पकड़ लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा जाएगा.
"मामला रविवार का बताया जा रहा है. एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया. फिलहाल आरोपी दिनेश विश्वास को हिरासत में ले लिया गया है. उससे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- धर्मेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें: मेला देखकर लौट रही बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, अब अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी