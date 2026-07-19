आगरा में युवती से रेप का बनाया VIDEO; वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ़ निकाला
पुलिस की छानबीन में आया सामने, एक माह पहले दरिंदगी को दिया गया था अंजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 9:00 PM IST
आगरा: जिले के इरादतनगर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती के साथ गांव के दो युवकों ने दरिंदगी की और उसका वीडियो बना लिया. धमकी दी कि यदि मुंह खोला तो अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे. जिससे युवती एक माह तक चुप रही. उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी परिजन को भी नहीं दी. मगर, एक माह बाद रविवार दोपहर जब आरोपियों ने युवती के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल किया तो मामला चर्चा में आया. वायरल वीडियो के आधर पर पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया. उससे पूरी बात जानी और उसकी तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने आरोपी छोटा और विशाल को दो गिरफ्तार कर लिया है.
बता दें कि रविवार दोपहर आगरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में युवती रो रही है. हाथ जोड़ रही है. दोनों आरोपियों से छोड़ने की गुहार लगा रही है. युवती गिड़गिड़ा रही है और कह रही है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था. लेकिन, तुमने मेरा साथ ऐसा किया. दोनों युवक उसकी एक नहीं सुन रहे. वीडियो में दोनों युवक आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.
पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि छोटा नाम का युवक खेत पर बुलाकर ले गया था. उसने दुष्कर्म किया. जबकि, छिपकर विशाल ने वीडियो बनाया था. जिसकी जानकारी होने पर दोनों से गुहार लगाई थी. आरोपियों ने धमकी दी कि मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर देंगे. इसलिए, एक माह से चुप थी. इसके बाद भी आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया.
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर इरादतनगर थाना पुलिस छानबीन ने छानबीन की. इसके बाद पुलिस टीम क्षेत्र के एक गांव में पीड़िता के पास पहुंची. पुलिस टीम ने उससे बात की तो पता चला कि मामला करीब एक माह पुराना है. वीडियो में कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी भूमिका को लेकर पुलिस पीड़िता से पूछताछ कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कई पहलू पर जांच की जा रही है. इसमें जो भी दोषी होंगे. उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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