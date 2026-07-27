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मेरठ में संपत्ति विवाद में युवती की हत्या, बिना पोस्टमार्टम शव को गंगा में बहाने का आरोप

मेरठ: जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां करीब 50 बीघा ज़मीन के विवाद और पारिवारिक रंजिश के चलते बीते दिनों एक 24 वर्षीय युवती संजना की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने वारदात को अंजाम देने के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए युवती के शव को गंगा नदी में बहा दिया. घटना के कई दिनों बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नही किए जाने से क्षुब्ध, मृतका की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ से न्याय की गुहार लगाई है.



कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के अनुसार, ग्राम गुण्डपुर पठानपुरा, थाना कंकरखेड़ा, मेरठ की रहने वाली सीमा ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिया. सीमा ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में अमरीश (पुत्र कान्ति प्रसाद) के साथ हुई थी. ​दो बेटियां (संजना और रिया) होने के कारण ससुराल वाले उसे लगातार प्रताड़ित करते थे. वर्ष 2009 में उन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वर्ष 2010 में पति अमरीश ने रिंकी नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली.

​ज़मीन में हिस्सा मांगने पर जेठ रजनीश, पति अमरीश, सौतेली मां रिंकी और अन्य परिजनों ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी प्राथमिकी पूर्व में ही थाना कंकरखेड़ा में दर्ज है. ​पीड़िता का आरोप है कि उनकी बड़ी बेटी संजना (24 वर्ष) अपने पिता के पास रह रही थी, जिसे आरोपी लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे.



मां ने आरोप लगाया कि अमित, राजेन्द्र, रजनीश, अमरीश, रिंकी, अनुराग ने षड्यंत्र के तहत संजना को ग्राम भिंडवारा (थाना मवाना) भेज दिया, जहां 19 जुलाई 2026 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, ​साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से बिना किसी पुलिस सूचना या पोस्टमार्टम के शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया. जब पीड़ित मां को इसकी भनक लगी, तो उसने मवाना और कंकरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.





​मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्यालय द्वारा संबंधित थाना पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए हैं. कंकरखेड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है.