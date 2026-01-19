ईंट भट्ठे पर डिग्गी में युवती का मिला शव, दुष्कर्म-हत्या का आरोप, श्रमिकों का प्रदर्शन
Published : January 19, 2026 at 6:59 PM IST
अनूपगढ़: क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में डिग्गी में मिला है. परिजनों ने एक सहकर्मी मजदूर पर युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है. इस घटना से नाराज श्रमिकों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 911 पर जाम लगा दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया.
एएसआई कालूराम मीना ने बताया कि मृतक युवती अपने परिवार के साथ भट्ठे पर ही काम करती थी. उसके भाई ने बताया कि रात करीब 1 बजे युवती अपने बिस्तर पर नहीं मिली. सभी ने मिलकर तलाश की तो रात 3 बजे उसका शव भट्ठे की डिग्गी में तैरता हुआ मिला. शव को निकालने पर उसके कपड़ों की जेब से उसके साथ काम करने वाले एक अन्य मजदूर की दो तस्वीरें मिलीं.
परिजनों और अन्य श्रमिकों का आरोप है कि उसी व्यक्ति ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव डिग्गी में डाल दिया. आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुस्साए श्रमिक लाठी-डंडे लेकर नेशनल हाइवे 911 पर पहुंचे और सड़क को जाम कर दिया. मौके पर पहुंचे एएसआई कालूराम मीना ने श्रमिकों को समझाया, लेकिन वे आरोपी सहकर्मी श्रमिक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए है. मृतका यूपी निवासी थी और 3 महीने पहले वह मजदूरी करने के लिए परिवार सहित ईंट भट्ठे पर आए थे.
प्रबंध बता रहा आत्महत्या: ईंट भट्ठे के मुनीम ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे तब तक शव को बाहर निकाल लिया गया था. उसने इस घटना को आत्महत्या बताया है, हालांकि घटना के बाद से ही आरोपी व्यक्ति फरार है. इससे श्रमिकों का शक और गहरा गया. गुस्साए श्रमिक लाठी-डंडे लेकर राजमार्ग पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि उन्होंने लोगों को समझाया और जाम हटवाया. अब मामले की हर पहलू से जांच जारी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.