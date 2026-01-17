ETV Bharat / state

कोरबा में 25 साल की युवती की घर में घुसकर हत्या

उपनगरीय क्षेत्र दीपका में शुक्रवार की देर शाम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. कोरबा पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है.

KORBA CRIME
कोरबा मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 10:25 AM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 10:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: कोयलांचल और उप नगरीय क्षेत्र दीपका में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. घटना दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत पालिका के वार्ड क्रमांक एक नागिनझोरखी की है. जहां 25 साल की युवती की हत्या कर दी गई है.

देर शाम को इस हत्या के बारे में पुलिस को सूचना मिली. बीती रात पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. शनिवार की सुबह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया है. हत्या का कारण क्या है? इसके पीछे किसका हाथ है? किन परिस्थितियों में यह हत्या की गई है? पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है.

KORBA CRIME
घटना के दौरान घर में अकेली थी युवती (ETV Bharat Chhattisgarh)

घर पर अकेली थी नम्रता

अब तक की जानकारी के अनुसार मृतका घटना के वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थी. उनके पिता रामकुमार साहू इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं जबकि मां एक अस्पताल में कार्यरत हैं. शुक्रवार को नम्रता के माता-पिता अपने-अपने काम पर चले गए थे और वह घर पर अकेली थी. पड़ोसियों के अनुसार नम्रता को अंतिम बार शाम के 6:00 बजे के आसपास घर पर देखा गया था. इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा. शाम को जब माता-पिता वापस घर लौटे, तब उन्होंने घर में खून से लथपथ बेटी का शव औंधे मुंह फर्श पर पड़े हुए देखा. ये नजारा देखकर माता पिता चीखने चिल्लाने लगे, जिनकी आवाज सुनकर लोग मौके पर जमा हो गए.

KORBA CRIME
25 साल की युवती की बेरहमी से हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की सूचना तत्काल दीपका थाना पुलिस को दी गई. प्रभारी प्रेमचंद साहू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. घर के भीतर नम्रता का शव मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ था. सिर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मिले हैं. घर के पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था. संभावना है कि इसी रास्ते से हत्या को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी भाग निकले होंगे. घर का सामान बिखरा हुआ था. जिससे आरोपियों और मृतका के बीच संघर्ष होने की बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है.

KORBA CRIME
दीपका में एक युवती की बेरहमी से हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच कर रहे हैं, आरोपियों की तलाश जारी

दीपका थाना के प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि नागिन झोरखी में युवती की हत्या की सूचना है. मौके पर एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है. घटना की जांच कर रहे हैं. किन परिस्थितियों में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. जांच के बाद इसका खुलासा करेंगे. फिलहाल हर पहलू की जांच जारी है.

जिला अध्यक्ष का ताज कांटों भरा, अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में बोले चरणदास महंत
धमतरी में निकला इतना बड़ा अजगर कि जेसीबी की लेनी पड़ी मदद
बैंक में गिरवी जमीन का सौदा कर 11 करोड़ की ठगी, डायरेक्टर सहित 3 गिरफ्तार 9 फरार
Last Updated : January 17, 2026 at 10:32 AM IST

TAGGED:

KORBA
KORBA CRIME
KORBA POLICE
कोरबा हत्या
MURDER IN KORBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.