कोरबा में 25 साल की युवती की घर में घुसकर हत्या

देर शाम को इस हत्या के बारे में पुलिस को सूचना मिली. बीती रात पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. शनिवार की सुबह फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया है. हत्या का कारण क्या है? इसके पीछे किसका हाथ है? किन परिस्थितियों में यह हत्या की गई है? पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है.

कोरबा: कोयलांचल और उप नगरीय क्षेत्र दीपका में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. घटना दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत पालिका के वार्ड क्रमांक एक नागिनझोरखी की है. जहां 25 साल की युवती की हत्या कर दी गई है.

घर पर अकेली थी नम्रता

अब तक की जानकारी के अनुसार मृतका घटना के वक्त घर पर बिल्कुल अकेली थी. उनके पिता रामकुमार साहू इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं जबकि मां एक अस्पताल में कार्यरत हैं. शुक्रवार को नम्रता के माता-पिता अपने-अपने काम पर चले गए थे और वह घर पर अकेली थी. पड़ोसियों के अनुसार नम्रता को अंतिम बार शाम के 6:00 बजे के आसपास घर पर देखा गया था. इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा. शाम को जब माता-पिता वापस घर लौटे, तब उन्होंने घर में खून से लथपथ बेटी का शव औंधे मुंह फर्श पर पड़े हुए देखा. ये नजारा देखकर माता पिता चीखने चिल्लाने लगे, जिनकी आवाज सुनकर लोग मौके पर जमा हो गए.

25 साल की युवती की बेरहमी से हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की सूचना तत्काल दीपका थाना पुलिस को दी गई. प्रभारी प्रेमचंद साहू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. घर के भीतर नम्रता का शव मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ था. सिर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मिले हैं. घर के पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था. संभावना है कि इसी रास्ते से हत्या को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी भाग निकले होंगे. घर का सामान बिखरा हुआ था. जिससे आरोपियों और मृतका के बीच संघर्ष होने की बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है.

दीपका में एक युवती की बेरहमी से हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच कर रहे हैं, आरोपियों की तलाश जारी

दीपका थाना के प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि नागिन झोरखी में युवती की हत्या की सूचना है. मौके पर एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है. घटना की जांच कर रहे हैं. किन परिस्थितियों में इस वारदात को अंजाम दिया गया है. जांच के बाद इसका खुलासा करेंगे. फिलहाल हर पहलू की जांच जारी है.