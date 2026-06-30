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दिल्ली: मोमोज खिलाने के बहाने कार में ले जाकर युवती से छेड़छाड़, मंडावली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बताया जा रहा है कि आरोपी जान-पहचान का है.

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राजधानी दिल्ली में दिनदहाड़े युवती से छेड़छाड़! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 3:58 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ चलती कार में कथित तौर पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. शिकायत के आधार पर मंडावली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी उसकी जान-पहचान का था. उसने मोमोज खिलाने के बहाने युवती को अपने साथ कार में चलने के लिए कहा. रास्ते में आरोपी ने पहले सीएनजी भरवाने की बात कही, लेकिन बाद में कार को सुनसान इलाके की ओर ले गया.

आरोप है कि सुनसान स्थान पर आरोपी ने युवती के साथ अश्लील बातें कीं, उससे संबंध बनाने की मांग की और उसके साथ जबरन छेड़छाड़ की. इतना ही नहीं, उसने युवती को कार से उतरने से भी रोकने की कोशिश की. इस दौरान पीड़िता ने अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया.

शिकायत मिलने के बाद मंडावली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि, मंडावली थाने में पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस सभी साक्ष्यों की जांच कर रही है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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