मैंगो शेक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी सीतापुर से गिरफ्तार
पुलिस टीम अन्य जनपदों से भी आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और मामलों की जानकारी जुटा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:09 PM IST
लखनऊ : मड़ियांव थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने मैंगो शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. उसके बाद वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद मड़ियांव पुलिस ने आरोपी को सीतापुर स्थित उसके मामा के घर से गिरफ्तार कर लिया है.
प्रभारी निरीक्षक शिवानन्द मिश्र ने बताया कि पीड़िता की मां ने 14 जुलाई को मड़ियांव थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी रंजीत सिंह राठौर ने घर में उनकी 50 वर्षीय बहन और 18 वर्षीय बेटी को पीने के लिए मैंगो शेक दिया. शेक में पहले से ही कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था. शेक पीते ही दोनों महिलाएं बेसुध होने लगीं. इसका फायदा उठाकर आरोपी ने 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. होश आने के बाद पीड़िता ने आपबीती बताई, उसके बाद परिजन शिकायत दर्ज कराने पहुंचे.
तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था. घटना के बाद से ही आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था. रविवार 16 अगस्त को मुखबिर और सर्विलांस की मदद से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सीतापुर में छिपा हुआ है. उसके बाद पुलिस ने आनंद विहार कॉलोनी इलसिया ग्रंट में स्थित उसके मामा के घर पर छापा मारा और आरोपी रंजीत सिंह राठौर को धर दबोचा. उसके बाद आरोपी को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. आरोपी खुद को पत्रकार बताता है. पुलिस टीम, लखनऊ सहित आसपास के अन्य जनपदों से भी आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और मामलों की जानकारी जुटा रही है.
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