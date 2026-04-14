हरियाणा के भिवानी में लिव इन पार्टनर युवती की मौत, परिवार ने लगाए प्रताड़ित करने के आरोप
हरियाणा के भिवानी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की मौत का मामला सामने आया है.
Published : April 14, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:55 PM IST
भिवानी : हरियाणा के भिवानी के शांतिनगर क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की मौत हो गई है. इसके बाद युवती के परिजनों ने युवक पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं युवक के परिजनों ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके पास सभी पुख्ता दस्तावेज है, युवती की बीमारी का इलाज चल रहा था, जिसके चलते उसकी मौत हुई है. फ़िलहाल पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच में जुटी है.
लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती की मौत : बताया जाता है कि करीब 2 साल से शांतिनगर क्षेत्र निवासी अंकित और साक्षी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे. उनका लिव इन का सर्टिफिकेट भी है और 9 माह का एक लड़का भी है. युवती बीमारी की वजह से नागरिक अस्पताल में दाखिल थी जिसकी कल मौत हो गई. लेकिन युवती के परिजनों का कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण वो बीमार रहती थी. उसे खाना तक नहीं दिया जाता था और दबाव बनाया जाता था कि उसका लड़का उसे नहीं दिया जाएगा. उधर युवक के परिजनों का कहना है कि बीमारी की वजह से वो धीरे-धीरे खाना छोड़ चुकी थी. प्रताड़ित करने जैसा कुछ नहीं है, सभी दस्तावेज और सबूत उनके पास है.
पुलिस कर रही मामले की जांच : वहीं जांच अधिकारी के मुताबिक युवती के परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में लड़की पक्ष आरोप लगा रहा है कि बीमारी के दौरान उसका इलाज सही से नहीं करवाया गया. उन्होंने कहा कि युवती के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है , युवती का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
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