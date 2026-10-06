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शादी टूटने के बाद तनाव में युवती ने कर ली खुदकुशी, पिता ने तीन लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई

रांचीः राजधानी रांची के न्यू पुंदाग ओपी क्षेत्र के श्रीराम पथ स्थित एक मकान में युवती ने आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान विजयश्री नायक के रूप में हुई है. वह बेंगलुरु की कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी. मामले को लेकर युवती के पिता ने अंजन चौधरी सहित तीन पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है.

प्रताड़ना का आरोप लगा पिता ने दर्ज कराई एफआईआर

बेटी के आत्महत्या के बाद उसके पिता विजय शंकर नायक ने पुंदाग ओपी में लिखित शिकायत की है. जिसमें उन्होंने अंजन चौधरी और उसके माता-पिता ललन प्रसाद चौधरी व रीता चौधरी समेत एक अज्ञात व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

बेंगलुरु में नौकरी करती थी विजयश्री

पुलिस को दिए आवेदन में विजयश्री नायक के पिता ने बताया है कि उनकी बेटी बेंगलुरु में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी. शादी को लेकर उसकी बातचीत अंजन चौधरी से चल रही थी. अंजन के साथ शादी के सिलसिले में विजयश्री और परिवार के सदस्य उसकी बहन के घर हैदराबाद भी गए थे. इसके बाद विजयश्री बेंगलुरु लौट गई थी. पिता के अनुसार 14 सितंबर 2026 को अंजन ने फोन पर साफ कह दिया कि अब उन दोनों की शादी नहीं होगी. इसके बाद विजयश्री ने शादी हो जाए इसके लिए कई बार कोशिश की और अंजन को समझाने का प्रयास किया. उसकी बहन ने भी अंजन से बात कर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि अंजन ने शादी से साफ इनकार कर दिया.

एक घंटे से ज्यादा बात कर पिता ने भी समझाया

पुलिस को दिए आवेदन के मुताबिक, विजयश्री के पिता ने भी 17 सितंबर की रात अंजन से करीब एक घंटा 22 मिनट तक फोन पर बातचीत की. पिता ने शादी के लिए उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि अंजन शादी के लिए तैयार नहीं हुआ. इस बातचीत के बाद विजयश्री काफी मानसिक तनाव में आ गई थी. पिता का आरोप है कि अंजन की ओर से शादी से अचानक इनकार करने के साथ-साथ विजयश्री और उसके परिवार पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था. पिता ने अंजन के माता-पिता से भी बात कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया था.

18 सितंबर की रात बेंगलुरु से रांची पहुंची थी विजयश्री

पिता के अनुसार, मानसिक तनाव के बीच विजयश्री ने बेंगलुरु से रांची आने की अनुमति मांगी. इसके बाद वह 18 सितंबर 2026 की रात करीब आठ बजे रांची पहुंची. घर आने के बाद भी वह तनाव में थी. इसी बीच उसकी छोटी बहन भाग्यश्री नायक, जो 18 सितंबर को ही पुणे गई थी ने रात में विजयश्री को फोन किया. जब विजयश्री ने फोन नहीं उठाया तो भाग्यश्री ने अपने पिता को फोन कर इसकी जानकारी दी और उनसे तत्काल घर जाकर देखने को कहा.

तीसरी मंजिल पर मिला शव

आवेदन में पिता ने बताया है कि छोटी बेटी का फोन आने के बाद वह करीब चार बजे घर पहुंचे. घर पहुंचने पर उन्होंने विजयश्री का शव घर में पाया. घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विजयश्री को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आवेदन में कहा गया है कि घटना के संबंध में विजयश्री द्वारा छोड़े गए कथित सुसाइड नोट की प्रति भी पुलिस को उपलब्ध कराई गई है.

दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप