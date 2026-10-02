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उत्तराखंड में बदमाशों के हौसले बुलंद! मंदिर गई युवती का दिनदहाड़े किडनैप, पुलिस तलाश में जुटी

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV BHARAT )

लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े मंदिर गई 26 साल की युवती का कार सवार कुछ बदमाशोंं ने किडनैप कर लिया. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 24 घंटे बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है.