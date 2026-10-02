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उत्तराखंड में बदमाशों के हौसले बुलंद! मंदिर गई युवती का दिनदहाड़े किडनैप, पुलिस तलाश में जुटी

हरिद्वार जिले में दिनदहाड़े कार सवार बदमाशों ने मंदिर गई युवती को अपहरण कर लिया. फिलहाल पुलिस पीड़िता की तलाश में जुटी हुई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2026 at 1:55 PM IST

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लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े मंदिर गई 26 साल की युवती का कार सवार कुछ बदमाशोंं ने किडनैप कर लिया. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 24 घंटे बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है.

युवती के परिजनों की तरफ से पुलिस को जो तहरीर दी गई, उसके अनुसार गुरुवार एक अक्टूबर को भी युवती रोजाना की तरह सुबह करीब 7:30 बजे रुड़की रोड स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा करने के लिए घर से निकली थी. मंदिर में पूजा-पाठ के बाद युवती घर आ जाती थी, लेकिन गुरुवार को जब काफी देर बाद भी युवती घर नहीं आई तो परिजनों को उसकी चिंता हुई.

कार में बैठाकर ले जाने का आरोप: परिजनों ने पहले आस-पास और मंदिर जाकर उसकी तलाश की, लेकिन वहां युवती नहीं मिली. इसके बाद परिजन और अन्य ग्रामीण युवती की तलाश में रुड़की रोड की ओर गए, तभी उनकी नजर एक कार पर पड़ी, जिसमें कुछ लोग युवती को जबरदस्ती बैठा कर ले जा रहे थे.

Laksar
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली क्षेत्र का मामला. (ETV BHARAT)

परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने बाइक से कार का पीछा भी किया, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए. हालांकि इस दौरान उन्होंने कार का नंबर जरूर नोट कर दिया. परिजनों के शोर मचाने पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन तब तक कार आंखों से ओझल हो चुकी थी. इसके बाद परेशान परिजन सीधे कोतवाली लक्सर पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए युवती की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का मुकदमा: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अपहरण से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. परिजनों द्वारा बताए गए कार के नंबर और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि युवती की तलाश के लिए पुलिस टीमों को संभावित स्थानों पर भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि युवती को जल्द ही सकुशल बरामद कर लिया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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लक्सर में युवती किडनैपिंग केस
हरिद्वार लड़की का किडनैप
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