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हमीरपुर के यमुना पुल से युवती ने लगाई छलांग, जिला अस्पताल में भर्ती

हादसे में युवती के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी.

यमुना पुल से युवती ने लगाई छलांग
यमुना पुल से युवती ने लगाई छलांग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 12:48 PM IST

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हमीरपुर: सदर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार शाम एक युवती ने यमुना पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयासल की. गनीमत रही कि युवती नदी के पानी में नहीं गिरी, बल्कि पुल के नीचे किनारे पत्थरों के पास जा गिरी. हादसे में युवती के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं.

घटना शाम करीब चार बजे की बताई जा रही है. आसपास मौजूद लोगों ने युवती को बेहोशी की हालत में देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवती को बाहर निकाला, फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है.


सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती के परिजनों को जानकारी दे दी है. युवती के पिता सुल्तान ने बताया कि उनकी बेटी करीब डेढ़ साल से लापता थी. कई बार उसका फोन आया, लेकिन उसने कभी सही लोकेशन नहीं बताई. पिता ने बताया कि वह इस समय कानपुर में हैं और सूचना मिलने के बाद हमीरपुर के लिए रवाना हो रहे हैं.


सदर कोतवाली प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके आने के बाद घटना के कारणों की सही जानकारी हो सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

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