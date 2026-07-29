गोरखपुर में किशोरी ने नदी में लगाई छलांग; जान की परवाह किए बिना युवक ने बचाई जान
पूछताछ में पता चला कि पढ़ाई करने के लिए घर में कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते वह नाराज हो गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 8:29 AM IST
गोरखपुर: झंगहा थाना क्षेत्र में स्थित गोर्रा के गौरी घाट पर एक नाबालिग ने नदी में छलांग लगा दी. किशोरी के छलांग लगाते समय वहां पर मौजूद एक युवक ने भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया. किशोरी को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया.
जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय नाबालिग थाना झंगहा के गौरी घाट पुल से नदी में छलांग लगाई. मौके पर मौजूद एक युवक ने बिना अपनी जान की परवाह किए नदी में छलांग लगाकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझा-बुझाकर उसके परिजनों को सौंप दिया.
जानकारी के अनुसार, झंगहा थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय किशोरी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे गौरी घाट पुल पहुंची और नदी में छलांग लगा दी. युवती को नदी में गिरते देख जंगल गौरी नंबर-1 निवासी अयूब पुत्र नबी हसन ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
घटना की सूचना मिलते ही झंगहा पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को थाने लाकर पूछताछ की गई. इसके बाद परिजनों को बुलाकर मिशन शक्ति टीम के सदस्य मोहम्मद अरशद खान, साक्षी तिवारी ,और उपनिरीक्षक रामसजीवन निषाद की मौजूदगी में उसकी काउंसलिंग की गई.
झंगहा थाना प्रभारी अनूप सिंह ने युवती को पढ़ाई जारी रखने के लिए हरसंभव सहयोग और शैक्षणिक खर्च में मदद का भरोसा दिलाया. काउंसलिंग के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.
स्थानीय लोगों ने अयूब की बहादुरी और तत्परता की जमकर सराहना की. समय रहते किए गए इस साहसिक प्रयास से एक बड़ी अनहोनी टल गई और एक युवती की जान बच गई.
क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर बाद गोर्रा नदी के गौरी घाट पुल से एक युवती के कूदने की सूचना मिली. मौके पर पुलिस पहुंचकर युवती को थाने लाया गया.
पूछताछ में पता चला कि पढ़ाई करने के लिए घर में कुछ विवाद हुआ था, जिसके चलते वह नाराज हो गई और आकर पुल से उसने छलांग लगा दिया. उसे समझाया गया और बताया गया कि पढ़ाई के दौरान कोई भी दिक्कत हो तो आकर बताएं, पुलिस उसकी मदद करेगी.
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