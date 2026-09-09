आगरा में युवती के गले पर धारदार हथियार से हमला; कई दिनों से परेशान कर रहा था युवक, तलाश में जुटी पुलिस टीमें
डीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 9:23 PM IST
आगरा : सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे ने युवती पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि सिरफिरे ने युवती के गले और अन्य जगह धारदार हथियार से प्रहार किए. हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. चीख पुकार सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवती को तत्काल गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना बुधवार दोपहर की है.
डीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि युवती का उपचार अस्पताल में चल रहा है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगाई हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. युवती पर धारदार हथियार से हमला किया है. आरोपी उसका दोस्त है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
युवती का आरोप है कि इस पर उसने मेरे साथ मारपीट की. आरोपी पांच माह से परेशान कर रहा है. उससे मेरी दोस्ती थी. लेकिन उसकी गलत हरकतों के चलते मैंने उससे दूरी बना ली. मेरे दूर होने से ही वह गुस्से में है. उसने आज मुझे रास्ते में रोक करके धारदार हथियार से हमला किया.
परिजन ने बताया कि एक युवक कई महीने से उसे परेशान कर रहा था. उससे जान पहचान थी. आज जब युवती ड्यूटी पर जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे रोक लिया. इस दौरान आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
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