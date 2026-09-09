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आगरा में युवती के गले पर धारदार हथियार से हमला; कई दिनों से परेशान कर रहा था युवक, तलाश में जुटी पुलिस टीमें

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )