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झालावाड़ : युवती का आरोप-सौतेले भाई ने अनैतिक कार्य के लिए बनाया दबाव, विरोध करने पर परिजनों ने पीटा

युवती ने अपनी मां, सौतेले पिता व दो सौतेले भाइयों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया.

Mishrauli Police Station, Jhalawar
मिश्रौली थाना, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
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झालावाड़: जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र में रिश्तों की मर्यादा तार-तार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने अपनी मां, सौतेले पिता व दो सौतेले भाइयों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने अपने सौतेले भाई पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाने का भी गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता का आरोप है कि सौतेले भाई के अनैतिक कार्य के दबाव बनाने का विरोध करने पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उससे मारपीट की. घटना का कथित वीडियो भी सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है.

मिश्रोली थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. पीड़िता व परिजनों में किसी मकान को लेकर विवाद है. पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इधर, पीड़िता ने बताया कि उसकी मां सौतेले पिता तथा सौतेले भाई ने उससे मारपीट की.

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पीड़िता का आरोप है, उसके एक सौतेला भाई उस पर अनैतिक कार्य करने का लगातार दबाव बना रहा था. जब उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इस दौरान उसके हाथ, पैर और सिर में अंदरूनी चोटें आई हैं। घटना के बाद उसने मिश्रोली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इधर, सोशल साइट पर वायरल वीडियो को लेकर पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान वीडियो सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों की भी पड़ताल की जाएगी.

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