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मुजफ्फरनगर में युवती से गैंगरेप; आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित

चरथावल क्षेत्र का मामला, तहरीर मिलने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.

मुजफ्फरनगर में गैंगरेप.
मुजफ्फरनगर में गैंगरेप. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 3:44 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जिले में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. थाना चरथावल क्षेत्र में एक युवती ने एक युवक और उसके साथियों पर आरोप लगाया है. जिसके बाद तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, 13 जून को चरथावल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दी. आरोप लगाया कि दधेड़ू खुर्द निवासी उमर पुत्र आस मोहम्मद और उसके साथियों ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं.

एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं. इनमें एसओजी, सर्विलांस सेल और थाना चरथावल पुलिस को शामिल किया गया है. पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि भट्ठे पर काम करने वाली 24 वर्षीय युवती ने शिकायत की है, जिसमें सामूहिक रेप का आरोप है. जिसके परिदृश्य में अभियोग पंजीकृत किया गया है. इसमें तीन टीमों का गठन किया गया है. इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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