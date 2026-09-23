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अमरोहा में युवती से गैंगरेप, दरोगा-सिपाही समेत CRPF के दो जवान गिरफ्तार

23 वर्षीय युवती के साथ कथित गैंगरेप से पुलिस महकमें में हड़कंप.

अमरोहा में युवती से गैंगरेप
अमरोहा में युवती से गैंगरेप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 8:40 PM IST

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अमरोहा: हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती के साथ कथित गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में हसनपुर कोतवाली में तैनात दरोगा एक सिपाही के साथ दो CRPF जवानों को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद से पुलिस महकमे में भी हलचल है.

घटना मंगलवार देर रात की है. आरोप है कि CRPF में तैनात दो जवान युवती को मेरठ से हसनपुर लेकर आए थे. दोनों ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में अपने परिचित दरोगा और सिपाही के साथ मिलकर युवती को धार्मिक स्थल ले जाने के बहाने अपने साथ रखा और कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया.


घटना के बाद पीड़ित युवती ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.


गिरफ्तार आरोपियों में हसनपुर कोतवाली में तैनात दरोगा संजय तोमर, सिपाही प्रमोद के अलावा दो CRPF के जवान शामिल हैं. जिसने पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवालों को जन्म दे दिया है. हालांकि, घटना से जुड़े सभी आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगी.


अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में यह स्पष्ट किया जाना है कि युवती को मेरठ से हसनपुर लाने से लेकर कथित वारदात तक घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका थी. फिलहाल, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.
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