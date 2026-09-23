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अमरोहा में युवती से गैंगरेप, दरोगा-सिपाही समेत CRPF के दो जवान गिरफ्तार

अमरोहा: हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती के साथ कथित गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में हसनपुर कोतवाली में तैनात दरोगा एक सिपाही के साथ दो CRPF जवानों को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद से पुलिस महकमे में भी हलचल है.



घटना मंगलवार देर रात की है. आरोप है कि CRPF में तैनात दो जवान युवती को मेरठ से हसनपुर लेकर आए थे. दोनों ने हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में अपने परिचित दरोगा और सिपाही के साथ मिलकर युवती को धार्मिक स्थल ले जाने के बहाने अपने साथ रखा और कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया.



घटना के बाद पीड़ित युवती ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.