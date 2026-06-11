प्रेमी से मिलने महाराष्ट्र से वाराणसी पहुंची युवती; शादी से किया इनकार करने का आरोप, सुसाइड का किया प्रयास
सारनाथ थाना प्रभारी पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि युवती को नारी निकेतन में रखा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 7:35 PM IST
वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र से आई युवती के आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. वाराणसी के रहने वाले एक युवक की दोस्ती महाराष्ट्र के पालघर निवासी युवती से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हुई थी. दो दिन पहले युवती शादी की मांग को लेकर सारनाथ पहुंच गई. युवती का आरोप है कि युवक ने उससे शादी का वादा किया था. इस मामले में पुलिस का कहना है कि युवती अभी स्वस्थ है. उसको नारी निकेतन में रखा जा रहा है. परिजनों को सूचना दे दी गई है.
महाराष्ट्र के पालघर निवासी युवती ने बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से सारनाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई थी. बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गये. युवती का आरोप है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था.
युवती ने बताया कि मंगलवार को वह वाराणसी पहुंची. युवती का आरोप है कि युवक के परिजनों ने उसे फटकार लगाई और घर में रहने से मना कर दिया. युवती का आरोप है कि उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे घर से भगा दिया गया. जिसके बाद उसने आत्महत्या का प्रयास किया.
युवक के परिजनों ने मामले की जानकारी सारनाथ पुलिस को दी. जिसके बाद आनन-फानन में युवती को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. युवक ने बताया कि युवती के सामने आने पर फेस में चेंजिंग लगा, जिसके बाद शादी से इंकार कर दिया.
डीसीपी वरुणा जोन की सोशल मीडिया सेल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि युवती युवक से शादी करना चाहती थी. शादी से मना किए जाने पर उसने यह कदम उठाया है. फिलहाल युवती की हालत सामान्य है और वह स्वस्थ बताई जा रही है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
सारनाथ थाना प्रभारी पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि युवती ने अभी तक कोई तहरीर भी नहीं दी है. उसका हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है. युवती अभी स्वस्थ है. उसको नारी निकेतन में रखा जा रहा है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. वह युवती को लेने आ रहे हैं.
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