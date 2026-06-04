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दिल्ली अग्निकांड: होटल में अगलगी की घटना में बोकारो की सुरभि की भी जलकर मौत, शव पहुंचते ही परिवार में मचा कोहराम

दिल्ली के होटल में अगलगी की घटना में झारखंड को बोकारो निवासी एक युवती की भी मौत हुई है.

Bokaro Woman Died in Delhi Fire
मृतका सुरभि कुमारी. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 7:08 PM IST

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बोकारो: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण अगलगी की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है. बोकारो की एक युवती की भी घटना में जान गई है. इस अगलगी की घटना ने बोकारो के जैनामोड़ के एक परिवार की खुशियां छीन लीं. घटना में जैनामोड़ की रहने वाली 26 वर्षीय सुरभि कुमारी की भी जलने से दर्दनाक मौत हो गई.

इंटरव्यू के लिए दिल्ली गई थी सुरभि

सुरभि जैनामोड़ स्थित विकास आटा चक्की के संचालक रमेश प्रसाद बरनवाल की पुत्री थीं. घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. जानकारी के अनुसार सुरभि कुमारी इंजीनियर थीं और मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत थीं. वह कंपनी के कार्य के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए दिल्ली गई थीं. बताया जाता है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले वह अपनी बड़ी बहन के घर रुकी थीं और दूसरे दिन सुबह वह मालवीय नगर स्थित होटल में इंटरव्यू के लिए पहुंची थीं, जहां अचानक आग लगने की घटना में उनकी मौत हो गई.

स्थानीय और परिजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गुरुवार को बोकारो के जैनामोड़ पहुंचा शव

घटना के बाद दिल्ली से उनका शव गुरुवार को बोकारो के जैनामोड़ स्थित उनके आवास लाया गया. जैसे ही शव घर पहुंचा परिजनों में कोहराम मच गया. आसपास के लोग, रिश्तेदार और बरनवाल समाज के लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सभी ने नम आंखों से सुरभि को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया.

सुरभि की असमय मौत से पूरे जैनामोड़ क्षेत्र में मातम का माहौल है. एक होनहार इंजीनियर और परिवार की उम्मीद मानी जाने वाली सुरभि की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

इस मामले में जैनामोड़ के सर्किल इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि दिल्ली के होटल में अगलगी की घटना में चपेट में आने से बोकारो के जैनामोड़ निवासी सुरभि की मौत हुई है. घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है.

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