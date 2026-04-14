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बहरोड़ के जखराना गांव में पानी के होद में गिरी युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास किए. सफल नहीं होने पर प्रशासन ने बुलाई एसडीआरएफ टीम.

People present at the scene
मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 7:47 PM IST

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बहरोड़: क्षेत्र के जखराना में मंगलवार को खेत में बनाए पानी के होद में युवती गिर गई. घटना की सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे. हर कोई युवती को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुट गया, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण सफल नहीं हो सका. इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

बहरोड़ डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि जखराना में युवती के होद में गिरने की सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी. इसके बाद बचाव कार्य तेज किए. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया. किसानों ने जेसीबी मशीन मंगवाकर पोंड की पाल तोड़कर पानी निकालने की कोशिश की. प्रशासन ने एसडीआरएफ को बुलाया है ताकि आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जवानों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके.

रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV Bharat Behror)

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होद काफी गहरा : शर्मा ने बताया कि होद काफी गहरा होने के कारण पानी पूरी तरह से निकालना संभव नहीं हो पाया. लगातार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई. शर्मा ने बताया कि घटना स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने के प्रयास किए. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए है. हरसंभव प्रयास कर रहे हैं.युवती कब और कैसे होद में गिरी, इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते.

लापरवाही उजागर: यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले और गहरे जल स्रोतों के प्रति लापरवाही को उजागर करती है. ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण आए कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं. प्रशासन के लिए यह चेतावनी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं.

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INCIDENT AT JAKHRANA BEHROR
VILLAGERS EFFORTS AT OWN LEVEL
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