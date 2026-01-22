ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में नवविवाहिता ने की खुदकुशी, मायके पक्ष ने लगाया ससुरालवालों पर हत्या का आरोप, बोले- "दहेज के लिए करते थे बेटी को प्रताड़ित"

कुरुक्षेत्र में नवविवाहिता की खुदकुशी का मामला सामने आया है. मामले में मायके पक्ष ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Kurukshetra Woman Dies by Suicide
कुरुक्षेत्र में नवविवाहिता ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 22, 2026 at 1:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में एक विवाहित युवती ने खुदकुशी कर ली. मामले में मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है. लड़की के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को शादी के समय से ही दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

मृतका के भाई का आरोप: मृतका के के भाई मोहित ने बताया कि, "हम कैथल के भागल गांव के रहने वाले हैं. मेरी 25 वर्षीय बहन सिमरन की शादी मार्च 2025 में कुरुक्षेत्र के सारसा गांव में नितिन के साथ हुई थी. नितिन इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं. कल बहन के ससुराल से फोन आता है कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली है. जब हमने जाकर देखा तो बहन मृत अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी, उसके गले में निशान थे. जब उसकी बहन की शादी हुई थी, तभी से ही परिवार की डिमांड दहेज को लेकर आने लगी थी. शादी के समय भी काफी कुछ डिमांड की गई थी. उसके बाद भी उनकी बहन को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था. उसके साथ मारपीट की जाती थी. इतना ही नहीं पति के द्वारा सिमरन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता था. इतना ही नहीं बहन को मौत के बाद किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाकर गांव के छोटे से डॉक्टर से चेक कराया गया. जिसने उसे मृत घोषित किया है. हमें न्याय चाहिए."

मायके पक्ष ने लगाया ससुरालवालों पर हत्या का आरोप (ETV Bharat)

मृतका के नाना का आरोप: वहीं, इस मामले में मृतका के नाना सीता राम ने बताया कि, "इस मामले में पहले भी परिवार की कई बार पंचायत हो चुकी है. लड़की काफी समय हमारे घर पर भी रही, लेकिन कुछ समय पहले उसे ससुराल के लोग लेकर आए थे. अब उसको मार दिया गया है." ससुराल पक्ष पर मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ही दहेज के लोभ में उनकी बेटी की हत्या की है. इसलिए वह अब पुलिस से मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी मृत बेटी को इंसाफ मिल सके.

जांच में जुटी पुलिस: इस मामले में सदर थाना पिहोवा प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया कि, "कल एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. डॉक्टर का बोर्ड बनाकर टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. लड़की के भाई के बयान के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मृतका के पति, सास, जेठ, जेठानी का नाम शामिल है. मायके पक्ष के बयान दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी खाद-बीज विक्रेता मोहन हत्याकांड, तीसरा इनामी आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

TAGGED:

KURUKSHETRA DOWRY HARASSMENT CASE
NEWLYWED SUICIDE CASE
KURUKSHETRA DOWRY DEATH CASE
KURUKSHETRA SEXUAL HARASSMENT CASE
KURUKSHETRA WOMAN DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.