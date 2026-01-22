ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में नवविवाहिता ने की खुदकुशी, मायके पक्ष ने लगाया ससुरालवालों पर हत्या का आरोप, बोले- "दहेज के लिए करते थे बेटी को प्रताड़ित"

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में एक विवाहित युवती ने खुदकुशी कर ली. मामले में मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है. लड़की के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को शादी के समय से ही दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

मृतका के भाई का आरोप: मृतका के के भाई मोहित ने बताया कि, "हम कैथल के भागल गांव के रहने वाले हैं. मेरी 25 वर्षीय बहन सिमरन की शादी मार्च 2025 में कुरुक्षेत्र के सारसा गांव में नितिन के साथ हुई थी. नितिन इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं. कल बहन के ससुराल से फोन आता है कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी कर ली है. जब हमने जाकर देखा तो बहन मृत अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी, उसके गले में निशान थे. जब उसकी बहन की शादी हुई थी, तभी से ही परिवार की डिमांड दहेज को लेकर आने लगी थी. शादी के समय भी काफी कुछ डिमांड की गई थी. उसके बाद भी उनकी बहन को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था. उसके साथ मारपीट की जाती थी. इतना ही नहीं पति के द्वारा सिमरन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया जाता था. इतना ही नहीं बहन को मौत के बाद किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाकर गांव के छोटे से डॉक्टर से चेक कराया गया. जिसने उसे मृत घोषित किया है. हमें न्याय चाहिए."