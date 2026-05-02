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पीएचसी में युवती की मौत, परिजनों का आरोप–बिना डॉक्टर की मौजदूगी के लगाया इंजेक्शन, मुआवजे की मांग

सीएचसी के बाहर मृतक के परिजन ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: जिले के मांडवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में एक 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालात में मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है. मृतका आरती कुमारी को शुक्रवार दोपहर खांसी-जुकाम की शिकायत पर परिजन पीएचसी लेकर पहुंचे थे. आरोप है कि वहां मौजूद जीएनएम ने बिना डॉक्टर की मौजूदगी के उसे इंजेक्शन लगा दिया. जिसके कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. युवती का शव सीएचसी की मोर्चरी में रखा गया. शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग कोटड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के बाहर इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए. परिजन मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, वे पोस्टमॉर्टम नहीं कराएंगे. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, कोटडा डॉ शंकर लाल चव्हाण ने बताया कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है. प्राथमिक तौर पर इंजेक्शन की बात सामने आई है. परिवार के सदस्यों से बातचीत की जा रही है.