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पीएचसी में युवती की मौत, परिजनों का आरोप–बिना डॉक्टर की मौजदूगी के लगाया इंजेक्शन, मुआवजे की मांग

परिजनों ने इंजेक्शन से युवती की मौत का आरोप लगतो हुए सीएचसी के बाहर धरना दिया.

Family members of deceased outside CHC
सीएचसी के बाहर मृतक के परिजन (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 4:38 PM IST

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उदयपुर: जिले के मांडवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में एक 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालात में मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है. मृतका आरती कुमारी को शुक्रवार दोपहर खांसी-जुकाम की शिकायत पर परिजन पीएचसी लेकर पहुंचे थे. आरोप है कि वहां मौजूद जीएनएम ने बिना डॉक्टर की मौजूदगी के उसे इंजेक्शन लगा दिया. जिसके कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. युवती का शव सीएचसी की मोर्चरी में रखा गया. शनिवार सुबह बड़ी संख्या में लोग कोटड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के बाहर इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए. परिजन मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, वे पोस्टमॉर्टम नहीं कराएंगे. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, कोटडा डॉ शंकर लाल चव्हाण ने बताया कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है. प्राथमिक तौर पर इंजेक्शन की बात सामने आई है. परिवार के सदस्यों से बातचीत की जा रही है.

Kotra Community Health Centre
कोटड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: फलोदी हादसे के बाद मृतकों के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, सूरसागर विधायक ने भी मौके पर बिताई रात

मृतका के पिता मानाराम ने आरोप लगाया कि जीएनएम ने बिना जांच और पर्ची बनाए सीधे इंजेक्शन लगा दिया, जो उनकी बेटी के लिए जानलेवा साबित हुआ. उनका कहना है कि यदि पीएचसी पर तैनात डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते, तो ऐसी लापरवाही नहीं होती. ग्रामीण राहुल ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मांडवा पीएचसी पर नियुक्त डॉक्टर नियमित रूप से वहां नहीं रहते और दूसरे केंद्र पर ड्यूटी करते हैं. इस लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा है. मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है. मौके पर तहसीलदार, बीएमओ और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं. अधिकारी नियमों के तहत सहायता का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन परिजन बड़ी मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हैं. इसी वजह से अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है.

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PROTEST OUTSIDE CHC BY FAMILY
ALLEGATION OF DEATH AFTER INJECTION
DEMAND OF COMPENSATION BY FAMILY
पीएचसी में युवती की मौत
YOUNG WOMAN DIES AT PHC IN UDAIPUR

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