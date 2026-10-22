ETV Bharat / state

चौथी मंजिल से गिरने से युवती की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस

आबूरोड सदर थाना ( ETV Bharat File Photo )

सिरोही : जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के तलेटी इलाके में स्थित एक निजी संस्थान परिसर में एक युवती की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है.