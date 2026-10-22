चौथी मंजिल से गिरने से युवती की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस
थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का होता प्रतीत हो रहा है.
Published : October 22, 2026 at 1:40 PM IST
सिरोही : जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के तलेटी इलाके में स्थित एक निजी संस्थान परिसर में एक युवती की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है.
आबूरोड सदर थानाधिकारी प्रदीप डागा ने बताया कि युवती के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल मामले में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. परिजनों के पहुंचने और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का होता प्रतीत हो रहा है. फिलहाल युवती के इस कदम के पीछे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा.
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थानाधिकारी के अनुसार युवती दो दिन पहले ही संस्थान परिसर स्थित आश्रम में आई थी. वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी. बीती रात संस्थान की बिल्डिंग से गिरने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिसर में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. युवती को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. घटना की सूचना मिलने के बाद आबूरोड सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस युवती के परिजनों के आने का इंतजार कर रही है. परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई.
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