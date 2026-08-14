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मातम में बदली खुशियां, भतीजे की छठी का खाना बना रही बुआ की जिंदा जलकर मौत

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में एक परिवार की खुशियां गम में तब्दील हो गईं. गुरुवार को 20 साल की एक युवती की जिंदा जलकर मौत हो गईं. हादसा उस वक्त हुआ जब युवती भतीजे के नामकरण संस्कार छठी के लिए खाना बना रही थी और लीकेज की वजह से सिलेंडर में आग लग गई जिससे युवती भी गंभीर रूप से जल गयी. परिजन युवती को जिला अस्पताल लेकर आये जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है.



घटना मक्खनपुर थाना क्षेत्र के गांव मोहनीपुर की है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पाण्डेय के मुताबिक गुरुवार को मोहनीपुर गांव के निवासी रमेश चन्द्र की 20 बेटी कल्पना खाना बना रही थी. बताया जा रहा है कि कल्पना के बड़े भाई मुकेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुयी थी और गुरुवार को बालक की छठी का कार्यक्रम था.इसी दौरान लीकेज के कारण सिलेंडर में आग लग गयी.आग की चपेट में आने से कल्पना गंभीर रूप से झुलस गयी.





घटना से चीखपुकार मच गयी. मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गयी और परिजन कल्पना को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जानकारी मिलने के बाद मक्खनपुर पुलिस और शिकोहाबाद से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.



पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है.मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि मोहनीपुर गांव में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद शिकोहाबाद से गाड़ी गांव गयी थी और आग पर काबू पाया. आग में जलकर कल्पना नामक युवती की मौत हुयी है.मकान का रास्ता काफी सकरा था.

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