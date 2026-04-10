ETV Bharat / state

सुजानगढ़ में हिट एंड रन: मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती की SUV की टक्कर से मौत, गुस्साए लोग

चूरू: जिले के सुजानगढ़ कस्बे में शुक्रवार को हिट एंड रन की घटना सामने आई है. एक तेज रफ्तार एसयूवी ने मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती को बुरी तरह टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती की मौके पर मौत हो गई है. हादसे से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

सुजानगढ़ कोतवाली थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने 22 वर्षीय रंजीता भार्गव को टक्कर मार दी. रंजीता की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद बेकाबू कार पुखराज तंवर के घर के दरवाजे से भी टकराई. इससे घर का लोहे का दरवाजा एवं पिलर टूट गया. घटना के बाद चालक कार को तेज रफ्तार से भगाकर फरार हो गया. हादसे की सूचना पर एएसआई जगदीश गढ़वाल मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई. रंजीता के परिजनों ने बताया कि वह हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ सुबह सैर पर जा रही थी. तभी पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद रंजीता 10 फीट दूर जा कर गिरी. हादसे के बाद परिजनों की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया.