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सुजानगढ़ में हिट एंड रन: मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती की SUV की टक्कर से मौत, गुस्साए लोग

तेज रफ्तार कार ने युवती को कुचला. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. आक्रोशित लोगों ने जताया रोष.

People expressing anger over the accident
हादसे पर गुस्सा जताते लोग (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 8:23 PM IST

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चूरू: जिले के सुजानगढ़ कस्बे में शुक्रवार को हिट एंड रन की घटना सामने आई है. एक तेज रफ्तार एसयूवी ने मॉर्निंग वॉक पर निकली युवती को बुरी तरह टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती की मौके पर मौत हो गई है. हादसे से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

सुजानगढ़ कोतवाली थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने 22 वर्षीय रंजीता भार्गव को टक्कर मार दी. रंजीता की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद बेकाबू कार पुखराज तंवर के घर के दरवाजे से भी टकराई. इससे घर का लोहे का दरवाजा एवं पिलर टूट गया. घटना के बाद चालक कार को तेज रफ्तार से भगाकर फरार हो गया. हादसे की सूचना पर एएसआई जगदीश गढ़वाल मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई. रंजीता के परिजनों ने बताया कि वह हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ सुबह सैर पर जा रही थी. तभी पीछे से तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद रंजीता 10 फीट दूर जा कर गिरी. हादसे के बाद परिजनों की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया.

पुखराज तंवर, मोहल्लावासी. (ETV Bharat Churu)

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टोक चुके लोग: हादसे से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आया. मौके पर मौजूद वार्डवासियों ने बताया, कार चालक शिवा माली मोहल्ले का ही युवक है, जो इटली रहता है और आया हुआ है. लोगों ने आरोप लगाया कि शराब पीकर तेज रफ्तार से कार चलाने पर कई बार शिवा को वार्डवासी टोक चुके हैं. लोग उसके परिजनों को भी इसके लिए उलाहना दे चुके हैं.

अस्पताल में भीड़: इधर, घटना के बाद मृतका रंजीता के परिजन एवं रिश्तेदार अस्पताल में एकत्र हो गए. आक्रोशित लोगों ने रोष जताया और कहा कि शराबी कार चालक को गिरफ्तार किया जाए. परिजनों का कहना था कि आरोपी के गिरफ्तार होने तक शव नहीं लिया जाएगा.

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ROAD ACCIDENT IN SUJANGARH
WOMAN FALLS VICTIM TO ACCIDENT
PEOPLE EXPRESSED THEIR OUTRAGE
CCTV FOOTAGE ALSO SURFACED
HIT AND RUN CASE IN CHURU

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