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बरेली में युवती की संदिग्ध हालात में मौत; सात महीने पहले किया था प्रेम विवाह, पुलिस जांच में जुटी

बरेली : थाना सुभाष नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सात महीने पहले युवती ने प्रेम विवाह किया था. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है.

परिजनों का आरोप है कि शांति विहार का रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गया था. सात महीने पहले युवक ने प्रेम विवाह किया था.

पिता का आरोप है कि इसके बाद पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन, बेटी ने युवक के पक्ष में बयान दिये थे. पिता का आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. उसके साथ मारपीट की जाती थी और कुछ दिन पहले उसने आत्महत्या का भी प्रयास किया था.





परिजनों का आरोप है कि सोमवार रात युवक ने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि युवक प्राइवेट नौकरी करता है. आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है.