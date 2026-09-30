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रांची के चुरनी फॉल में युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप

रांची का टाटीसिलवे थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के चुरनी फॉल में मंगलवार शाम एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवती अपने प्रेमी के साथ फॉल घूमने गई थी. कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत की सूचना सामने आई. युवती के परिजनों ने युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.