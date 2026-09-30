रांची के चुरनी फॉल में युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप
रांची के चुरनी फॉल में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : September 30, 2026 at 8:39 PM IST
रांची: रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के चुरनी फॉल में मंगलवार शाम एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. युवती अपने प्रेमी के साथ फॉल घूमने गई थी. कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसकी मौत की सूचना सामने आई. युवती के परिजनों ने युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.
मृतका की पहचान अनगड़ा थाना क्षेत्र के तुरूप निवासी प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है. प्रियंका रांची के खेलगांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट में काम करती थी. बताया गया कि मंगलवार को वह रामगढ़ के गिद्दी थाना क्षेत्र के छपरी बड़काचुंबा, गिद्दी ए निवासी रफीक अंसारी के साथ चुरनी फॉल घूमने गई थी. रफीक पेंट-चूना का काम करता है.
दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात पुलिस की जांच में सामने आई है. बताया जा रहा है कि शाम के समय दोनों चुरनी फॉल पहुंचे थे. इसी दौरान प्रियंका की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद उसकी मौत हो गई. हालांकि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.
प्रेमी हिरासत में
वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद टाटीसिलवे थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने प्रियंका के साथ मौजूद रफीक अंसारी को हिरासत में लिया है. पुलिस युवक से घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवती की मौत हादसे में हुई, तबीयत बिगड़ने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलेगा मौत का राज
मामले में पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी. इस संबंध में टाटीसिलवे थाना प्रभारी हंसे उरांव ने बताया कि मामले में परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.
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