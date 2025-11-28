ETV Bharat / state

सारंडा में आईईडी ब्लास्ट: कोलभोंगा जंगल में युवती की मौत, दो गंभीर घायल

सारंडा के जंगल में एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट हुआ है. जिसमें एक ग्रामीण लड़की की मौत हो गयी है.

young woman died in IED blast in Saranda of West Singhbhum district
जराईकेला थाना
ETV Bharat Jharkhand Team

November 28, 2025

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा जंगल क्षेत्र में एक बार फिर IED ब्लास्ट की घटना हुई है. आज शुक्रवार को जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा जंगल में IED विस्फोट हुआ, जिसमें एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना की पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने की है.

इस घटना के बाद इलाके में आतंक और दहशत का माहौल है. पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर एरिया सील कर सर्च ऑपरेशन चला रही है. यह आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा बलों को लक्ष्य बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाया गया हो लेकिन ग्रामीणों के पैर पड़ने से ब्लास्ट हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीण लकड़ी व पत्ता संग्रह के उद्देश्य से जंगल गए थे, तभी अचानक तेज धमाके की आवाज हुई. स्थानीय लोग घायलों को बाहर निकालने में जुट गए लेकिन एक युवती बचाई नहीं जा सकी. प्रशासन अभी मृतका का नाम और पहचान आधिकारिक रूप से जारी नहीं कर रहा है.

पश्चिमी सिंहभूम एसपी अमित रेणु ने बताया कि आज शाम कोलभोंगा और बिंदिकिरी के जंगल में तीन महिलाएं नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों में जगह-जगह आईडी बिछाए गए थे, जिनकी चपेट में वो आ गईं. इस ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई है वहीं दो अन्य महिलाएं घायल हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती गया है. नक्सलियों की इस कायराना हरकत से बेगुनाह ग्रामीणों की मौत हो रही है.

